D'Zuel vun de Radare soll eropgesat ginn, fir d'Exzesser vun ze héijer Vitess ze limitéieren. Beim Cannabis bleift et bei Null-Toleranz.

Presentatioun vum Aktiounsplang fir d'Sécherheet op der Strooss bis 2023. Den Mobilitéitsministère huet zesummen mat all den Acteuren 11 Haaptdefië fir déi nächst Jore confirméiert. 31 Mesuren sollen deene Rechnung droen. Dorënner d'Zuel u fixen, automateschen a mobille Radaren eropsetzen, fir d'Exzesser vun ze héijer Vitesse ze limitéieren.

PDF: De kompletten Aktiounsplang vum Mobilitéitsministère

Dann ass e Streckeradar op der N11 tëscht Gonnereng an dem Waldhaff fir d'Enn vun dësem Joer virgesinn. D'selwecht Iddi gëtt et fir Tunnellen. Do wier de groussen Tunnel op der A7 eng Optioun. Och op geféierleche Strecke si Streckeradare virgesinn. En éischte Projet kéint et op der N25 tëscht Wolz a Kautebaach ginn.

Op verschiddene Stroosse baussent den Uertschaften géif och iwwer eng punktuell Reduktioun vun der erlaabter Vitesse nogeduecht ginn.

Et kënnt e Pilot-Projet vun engem Radar, dee kontrolléiert ob d'Automobiliste bei der rouder Luucht stoe bleiwen, an zwar op de Schlammestee. Dat ass fir den Ufank 2022 virgesinn.

D'Policekontrolle sollen da méi effikass ginn... et gëtt eng Etüd gemaach, fir ze kucken, ob et méiglech ass Policeautoen a -Motorieder mat Kameraen z'equipéieren.

Och den Afloss vun Alkohol, Drogen an Medikamenter op d'Fuere wier e groussen Defi. Et soll mat de Kaffien zesummegeschafft ginn, fir dass Alkoholstester fir d'Clienten disponibel sinn.

Och wann de Cannabis hei am Land géif legaliséiert ginn, géif et dem Minister François Bausch dobäi bleiwen: null Toleranz. E Grenzwäert géif et deemno net ginn.

Bis de Summer wëll de Minister och den Text fir eng Taxireform fäerdeg hunn. D'Offer vum ëffentlechen Transport soll besser ginn.

En Avertissement taxé vun 145 Euro an 2 Punkten kascht et an Zukunft, wann ee beim Afen erwëscht gëtt.

Da sollen och déi vulnerabel Acteuren am Verkéier, wéi Foussgänger an Cyclisten, besser protegéiert, mä och responsabiliséiert ginn. Et gëtt zum Beispill en Aarbechtsgrupp geschafe fir ze kucken, wéi ee mat all deenen neien elektresche Gefierer ëmgoe soll.

Beim Gidderverkéier gëtt och nees méi kontrolléiert, sou z.B. wat d'Sécherung vun der Luedung ugeet. Bis ewell gouf et do just e Protokoll wann et net an der Rei war, ma vun 2021 u soll dat och 2 Punkte kaschten.

Kopfhörer oder Oreilletten un hu wärend dem Fueren kascht an Zukunft 4 Punkten, an net méi just 2.

Da soll och de medezineschen Test op de Leescht geholl ginn, deen néideg ass, fir de Führerschäin ze kréien oder ze verlängeren.

Motocyclisten, grad wéi Vëlofuerer solle besser protegéiert ginn, heescht am Punkt 18 an 19 vum Mesurëkatalog.

Geféierlech Plazen op de Stroosse sollen entschäerft ginn oder besser ofgeséchert ginn.

De Mobilitéitsministère wëll dann och de Beruff vum Instrukter reforméieren. Den Zougang zu deem Beruff soll iwwerpréift ginn, eng Formation continue ugebuede ginn. Och Disziplinarprozedure géint d'Instruktere si virgesinn.