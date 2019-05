Den Tramschantier kënnt ëmmer méi no bei d'Gare, wat dann nei Problemer am Trafic matsechbréngt.

Op der Gare huet et e Méindeg massiv gestaut. Zanter e Sonndeg de Moien ass den ënneschten Deel vun der Avenue de la Gare, tëscht der Place de la Gare an der Rue Jean Origer gespaart. Grond dofir ass de Chantier vum Tram an de Faite, datt duerch dee Chantier d'Busser duerch en Deel vun der Aler Avenue deviéiert ginn. De Laurent Vanetti, Chef vum Service Circulation vun der Stad Lëtzebuerg, erkläert, wisou et därmoossen zréckgestaut huet.



D'Erklärung ass hei, datt een d'Schëlter op der Héicht vum CFL-Parking opgestallt huet an d'Leit déi awer iwwersinn hunn. Wéi si du bei zweete Schëld ukoumen, wou et net méi weidergaangen ass, woussten d'Leit och net méi, wat si elo maache missten. Wann d'Leit d'Schëlter gelies hätten, wier dat net geschitt, esou de Chef vum Service de Circulation.

D'Schëlter wiere visibel an och fréi genuch opgestallt, fir datt d'Leit nach d'Méiglechkeet hunn, anescht ze fueren. De Laurent Vanetti mengt allerdéngs, datt de Problem vum Stau sech wäert berouegen, wann d'Leit bis d'Gewunnecht hunn, datt et eng Ännerung am Verkéier op där Plaz gëtt. D'Deviatioun fir d'Avenue de la Gare z'ëmfueren leeft iwwert d'Rocade de Bonnevoie.