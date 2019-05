Zanter 2016 leien d'Recetten duerch d'Protokoller pro Joer tëscht 23 a 26 Milliounen Euro.

Eng ronn 80% vun alle Protokoller ginn an den Delaie bezuelt, ouni dass d'Justiz muss saiséiert ginn.

D'Recetten, déi d'Protokoller wéinst zum Beispill ze séierem Fueren an d'Staatskeese spullen, variéieren tëscht 23,3 a bal 26 Milliounen Euro fir d'Period 2016 bis zejoert - bedéngt natierlech och, well 2016 d'automatesch Radaren agefouert goufen.

An Zuelen ausgedréckt ergëtt dëst zum Beispill fir d'lescht Joer eng ronn 729.000 Avertissements taxés, wouvunner der ronn 76.000 net an den Delaie bezuelt goufen, sou dass de Parquet Poursuitten ageleet huet, dat a Form vun enger "ordonnance pénale".

Fir d'Joren 2013 bis 2016 louchen d'Recette bei der Hallschent, nämlech tëscht 10,6 an 11,2 Milliounen Euro.

Wann e Protokoll net bezuelt gëtt, gräift de Parquet an - op dës Manéier koumen d'Joer tëscht ronn zwou an 4 Milliounen Euro beieneen.

Och auslännesch Chauffere mussen hire Protokoll bezuelen, wa se hei am Land ze séier ënnerwee waren - dat gëllt awer net fir d'Protokoller fir falscht Parken, déi net an d'Ausland kënne geschéckt ginn, wëll et heifir keng legal Basis gëtt - ma an esou Fäll kënnen d'auslännesch Gefierer natierlech duerch eng Schlapp immobiliséiert ginn.

All dëst präziséieren déi 4 Ministeren Hansen, Bofferding, Bausch a Braz op eng parlamentaresch Fro vum Marc Goergen vun de Piraten.

Gewaart gëtt iwwerdeem nach ëmmer op de Vott vum Gesetzprojet, deen et soll erméiglechen, dass administrativ Sanktioune kënne verhaangen ginn, wa géint kommunal Policereglementer verstouss gëtt, an doduerch och d'Gemengebeamten méi Pouvoir kréien.