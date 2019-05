Am Kader vun enger Konferenz iwwer Europa, vun der LSAP ageruff, gouf sech op mam Thema Dieselskandal a Sammelkloe beschäftegt.

Europa: Natierlech. Gerecht! Méi Transparenz , méi Rechter fir d'Europäesch Konsumenten. Esou ass eng Konferenz, déi op Invitatioun vun der LSAP am Kader vun den Europawalen ageruff gouf, iwwerschriwwen. Et beschäftegt ee sech den Ament zu Rued-Sir mam Thema Sammelkloen.

Esou Kloe sinn nach net méiglech, hei zu Lëtzebuerg. Am nei geschaafte Verbraucherministere gëtt awer en Text virbereet.

Den dätschen Affekot, de Professer Dokter Marco Rogert, bréngt dann op dës Konferenz d’Erfarungen am Dossier Dieselskandal mat, well jo bei eisen Noperen eng Sammelklo géingt den Autosconstructeur VW gemaach gouf.

An dësem Skandal goufe bis ewell 420.000 Kloe als Sammelklo registréiert. Dann vertrëtt d'Kanzlei vum Marco Rogert nach eng Kéier 11.000 Leit, déi individuell geklot hunn. Déi ganz Saach gëtt vu Volkswagen ganz eescht geholl, well si hunn déi gréisste Kanzlei an Däitschland domadder beoptraagt, Entreprise géint dës Kloen ze vertrieden. Et géif e finanzielle Fiasko fir VW ginn, wann all déi 420.000 Leit eenzel mat hire Kloen géifen duerchkommen, mengt de Marco Rogert.

Fir den Affekot sinn d'Sammelkloen de richtege Wee, well si stäerken de Konsumenteschutz.