Den zoustännege Minister François Bausch wëll eng Ouverture vum Taxismaart an doduerch e Monopol mat héije Präisser verhënneren.

Méi fix a mobil Radaren a Streckeradaren op der N11 tëscht Gonnereng an dem Waldhaff. Spéiderhin dann eventuell och op anere geféierlechen Tronçonen ewéi op der Nationale 25 tëscht Wolz a Kautebaach an an Tunnellen. Mat méi Kontrolle wëll de Mobilitéitsministère verhënneren, dass op de Lëtzebuerger Stroosse méi séier gefuer gëtt, ewéi et erlaabt ass. Am 5-Joresplang fir d'Sécherheet op der Strooss, deen e Méindeg zesumme mat alle concernéierten Acteure presentéiert gouf, sinn awer nach eng ganz Rëtsch aner Mesurë virgesinn.

AUDIO: Aktiounsplang: Taxisreform - Rep. Pierre Jans

Den Taxi als echt Alternativ zum Auto

Mat 31 Mesurë wëll een 11 Defie meeschteren. Iwwerdriwwe Vitess, geféierlecht Verhalen, Oflenkung, fir der e puer ze nennen. An Alkohol um Steier. Och do wäert d'Police weider verschäerft Kontrolle maachen. De Ministère wëll awer och Alternativen zum Auto fërderen: "Wann d'Leit owes emol iesse ginn a gären e Patt drénken, dass se dann den Auto stoe loossen an aner Alternativen huelen."

Dozou gehéiert eng Reform vum Taxisgesetz. Den Text dofir wëll de Minister nach bis de Summer fäerdeg hunn. Ufank Februar hat et nach geheescht, bis Abrëll wär de Projet finaliséiert. Mä et ass e schwieregen Dossier. Et ass bekannt, dass Lëtzebuerg mat déi héchsten Taxistariffer an der EU huet. Dat ka potenziell Clienten ofschrecken. Hei am Land gëtt et awer och en staarkt Aarbechtsrecht an en héije Mindestloun. Mat deem Argument justifiéiert d'Taxisfederatioun hir Tariffer. Iwwerdeems deele sech am Grand-Duché zwee, dräi grouss Betriber de Gros vum Marché.

... datt et net "op eemol Sklaverei gëtt"

Wéi wëll de François Bausch mat hinnen op e gemeinsamen Nenner kommen? "Ech wëll mat hinne fir guer näischt eens ginn. Den Taxismarché ass e fräie Marché a mir wäerten am Gesetz eng Rei Saache maachen, déi de Marché nach méi op maachen."

De Minister mengt Betriber, déi eng digital Offer hunn. Schonn am Februar hat hien d'Arrivée vun enger neier Taxi-Applikatioun um Lëtzebuerger Marché ausdrécklech begréisst. Ma eng Ouverture vum Marché dierft net op d'Käschte vum Chauffer goen, dass et net "op eemol Sklaverei gëtt". De François Bausch: "Ech wëll keen Numm nennen, mä Dir wësst, wien ech mengen. Et gëtt jo eng Firma, déi huet jo vill Misär op der Welt gemaach a gouf dofir jo och dacks veruerteelt." Dat wär net wënschenswäert, esou de François Bausch.

Spillreegelen acceptéieren a sech net duerno wonneren

Et wéilt een zu Lëtzebuerg modern Offeren, déi awer kompatibel mam Lëtzebuerger Aarbechtsrecht sinn. "Et gëtt och ëmmer méi Operateuren, déi bereet sinn, ënnert normale Spillreegelen, dat heescht Aarbechtsrecht, Steieren, Sécurité sociale, Saachen unzebidden, déi awer méi attraktiv sinn."

Dat soll an der neier Gesetzgebung gefërdert ginn: "An da soen ech: Deen, deen do matmécht, iwwerlieft. Ween net matmécht, muss sech herno net wonneren, wann en dat Ganzt net iwwerlieft. Dat ass dann esou. Ech kucken net nach 10 Joer no, dass einfach verschiddener sech just nach e Monopol wëllen halen an domadder héich Präisser kënne froen."

"Take it or leave it", seet een op der Insel. Mä den Text vun der Reform ass jo fréistens virum Summer fäerdeg. Eréischt da gëtt ee gewuer, wéi grouss d'Ouverture vum Marché wierklech wäert sinn.