Tëscht dem Gaasperecher an dem Zéissenger Kräiz gëtt tëscht dem Freidegowend 21 an dem Sonndegowend 22 Auer geschafft.

Wéinst deem Chantier kënnt et zu enger Partie Barragen.

Ënnert anerem ass d'A6 gespaart a Richtung Belsch tëscht dem Gaasperecher an dem Zéissenger Kräiz. D'Ëmleedung geet iwwer d'A13 (Collectrice) an d'A4 (Escher).

Och eng Rëtsch Brëtelle si gespaart, den Detail hei drënner.

PDF: De Plang mat de Spären an den Deviatiounen.

Offiziell Info



Chantier sur l'autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange (17-19.05.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange à partir du vendredi 17 mai 2019 vers 21 heures jusqu'au dimanche 19 mai 2019 vers 22 heures.

Barrages et déviations:

Le vendredi 17 mai vers 21 heures jusqu'au dimanche 19 mai vers 22 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• Les bretelles d'accès de la croix de Gasperich en provenance de la croix de Bettembourg de l'A3 et en direction des autoroutes A6 et A1;

• La bretelle d'accès de la croix de Gasperich en provenance du rond-point Gluck de l'A3 et en direction de l'A6;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Hesperange en provenance du CR231 et en direction de la croix de Gasperich de l'A3;

• L'autoroute A6 entre la croix de Gasperich et la croix de Cessange en direction de la frontière belgo-luxembourgeoise;

• L'A3 à hauteur de la croix de Bettembourg en direction de la croix de Gasperich.

Le trafic en provenance de la frontière franco-luxembourgeoise (A3) et de la frontière germano-luxembourgeoise (A13) et en direction de la frontière belgo-luxembourgeoise (A6) est dévié à partir de la croix de Bettembourg via l'A13 et l'A4 jusqu'à la croix de Cessange en direction de l'autoroute A6.

Le trafic en provenance de la frontière franco-luxembourgeoise (A3) et en direction de la croix de Gasperich (A3/A1) est dévié à partir de la croix de Bettembourg via l'A13 et l'échangeur Hellange de retour sur l'autoroute A3 jusqu'à la croix de Gasperich.

Le trafic en provenance de la croix de Bettembourg (A3) et en direction de l'A1 est dévié via le rond-point Gluck de retour sur la croix de Gasperich jusqu'à l'autoroute A1.

Le trafic en provenance du rond-point Gluck (A3) et de la frontière germano-luxembourgeoise (A1) et en direction de la croix de Cessange (A6) est dévié à partir de la croix de Gasperich via l'A3 – croix de Bettembourg – A13 – jonction Esch – A4 jusqu'à la croix de Cessange.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A6 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.