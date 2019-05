Obwuel een d'Gefill huet, datt op der Pompel alles just nach méi deier gëtt, ass d'Hausse just minimal.

Zanter Ufank Januar hate mer hei am Land quasi just Haussen op der Pompel. Beim Diesel huet de Präis 9 Mol changéiert, ganzer 8 Mol ass et méi deier ginn. En ähnlecht Bild beim 95er an 98er Bensin.

Diesel

Gi mer ee Joer zeréck, esou gouf et eng Hausse beim Diesel den 19. Mee 2018. Ëm 2,3 Cent ass de Präis op 1,131 eropgaangen. Bis an den Oktober eran gouf et en erop an erof, esou datt mer du bei 1,184 Euro de Liter louchen. De ganzen November an Dezember iwwer ass de Präis du gefall, aacht Mol um Stéck, dat bis op 1,03 den 28. Dezember. Dëst war am Joer zeréckgekuckt den niddregste Präis, deen ee fir Diesel huet misste bezuelen. Da vun do aus un a bis haut, ass de Präis 8 Mol geklommen an dertëscht eng Kéier gefall, datt da bis rezent op 1,164 Euro de Liter.

An der Period vum 19. Mee 2018 bis den 20. Mee 2019 läit d'Hausse beim Diesel also bei knapp 3,3 Cent pro Liter.

© RTL Grafik

Bensin

Se ginn, wat d'Changementer vun de Präisser ugeet, e bëssen Hand an Hand. Klëmmt de 95er, klëmmt och den 98er. Fält de Präis vun engem, fält och de Präis vum aneren. Als Referenz fir de Bensin huele mer dann 23. Mee 2018, wou de 95er ëm 2,4 Cent op 1,282 de Liter geklommen ass, den 98er ëm 2,5 Cent op 1,341. Dono goung de Präis 2 Mol erof, 2 Mol erop an erëm 2 Mol erof a war dunn tëscht dem 2. August an dem 6. Oktober onverännert bei 1,278 respektiv 1,332 de Liter. De 6. Oktober dunn eng Hausse, éier de Präis dono 8 Mol um Stéck gefall ass. Déi leschte Kéier den 22. Dezember an dunn och op de gënschtegste Präis tëscht Mee 2018 a Mee 2019 op 1,112 Euro de Liter fir de 95er an 1,177 Euro de Liter fir den 98er. Dono gouf et fir béid 11 Changementer, 10 erop, 1 erof, an esou leie mer haut bei engem Präis vun 1,285 Euro de Liter fir de 95er an 1,376 fir den 98er.

Vergläicht een et mam 23. Mee 2018 klëmmt de 95er ëm 0,3 Cent an den 98er ëm 3,5 Cent de Liter.

Mazout

D'Evolutioun vum Mazout ass da ganz ähnlech verlaf. Hei gouf et, wéi och beim Diesel eng Hausse vun 2,3 (10 ppm) respektiv 2,2 (50 ppm) den 19. Mee op 0,693 respektiv 0.685 Euro de Liter. Och hei nees vill Variatioun an den nächste Méint, mat awer däitlech Baisse vum 17. Oktober bis den 28. Dezember, mat do dem geréngste Präis an eisem Referenzjoer vun 0,553 Euro de Liter, fir béid. Dono gouf et verschidden Haussen, e puer Baissen, esou datt de Präis zum Schluss bei 0,695 Euro fir den 10 ppm a bei 0,688 fir de 50 ppm louch.

Den Ënnerscheet op e Joer gekuckt ass da beim 10 ppm eng Hausse vun 0,2 Cent a beim 50 ppm vun 0,3 Cent.

Barrel

© RTL Grafik

Fir d'Evolutioun vun de Bensinspräisser e bëssen novollzéien ze kënnen, muss ee sech och déi vum Barrel ukucken. Kucke mer eis de Brent un, louch dee Mëtt Mee 2018 bei 80 Dollar pro Faass. Bis Oktober gouf et du vill Variatiounen, ma den Trend ass hei däitlech no Uewe goen. Esou louche mer Ufank Oktober hei um Héichpunkt, éier et dono bis Enn Dezember däitlech erofgaangen ass, op eppes Klenges iwwer 50 Dollar de Barrel. Vun Ufank Januar un ass de Präis dann nees eropgaangen a läit aktuell bei ongeféier 72,5 Dollar pro Barrel. Leet een d'Statistiken iwwerteneen, gesäit een eng däitlech Eenheetlechkeet tëscht der Präisentwécklung vum Barrel an där vum Bensin, Diesel a Mazout zu Lëtzebuerg.

Awer op e Joer gekuckt, ass de Präis Barrel ëm 8,8 Prozent erofgaangen, wougéint et bei eis op der Pompel iwwerall eng Hausse gouf.