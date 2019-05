Bal 184.000 Memberen, eng 143.000 Appeller a ronn 27.000 Gefierer, déi zejoert hu missten depannéiert ginn.

Mat dësen impressionnanten Zuelen leet den Automobilclub säi Bilan 2018 vir. Alles an allem goufen et op d'Joer gekuckt eng 47.000 Interventiounen vun den ACL-Leit, sief et well op der Plaz huet misste gefléckt ginn, sief et well d'futtist Gefier huet misste remorquéiert ginn. Et sinn nach eng Partie aner interessant Fakten aus dem Rapport erauszeliesen, zum Beispill deen, datt den ACL och bei senge Memberen doheem intervenéiert, dat war an 2.045 Fäll zejoert de Fall.

AUDIO: Bilan vum ACL/Reportage Roy Grotz

Och Oldtimeren gi beim ACL kontrolléiert, dat waren eng 1.100 esou eeler Gefierer vu Collectionneuren.



Eng nei Initiativ vum Automobilclub war zejoert de Carpooling, deen zesumme mat den Automobilclibb an Däitschland, Frankräich an der Schwäiz organiséiert gouf. Et di sech also Memberen zesummen, fir zu méi zesummen an engem Auto ze fueren. Eng entspriechend Plattform vu Covoiturage fonctionnéiert op den Internetsitte vun den eenzele Clibb, dat ënnert dem Sigel vu Ride2Go.



Wéi gesot, hunn awer och missten eng 27.000 Gefierer hei am Land an am Ausland vum ACL depannéiert ginn a 84% vun den Interventioune konnten d'Ween awer vun den Spezialiste sur place gefléckt ginn.

De Service, mat deem via Telefong gehollef gëtt, gouf bal 300 Mol sollicitéiert. Déi meescht Interventioune goufen et wéinst Batterien, déi eidel waren, platte Pneuen, no Accidenter oder wann den Tank eidel war. Ëmmer méi heefeg musse vum ACL och Batterië vun Elektro-Autoen nieft der Strooss rechargéiert ginn.



Um politeschen Niveau plädéiert den ACL fir eng méi genee Analys vun uergen Accidenter, fir d'Grënn heivunner erauszefannen a fir dann d'Verkéierssécherheet an d'Educatioun vu Jonken afléissen ze loossen. Egal wéi strieft sech den ACL géint e generaliséiert Erofsetzen vun der maximal erlaabter Vitess vun 90 op 80 baussent den Uertschaften a seet sech opposéiert zur politescher Strategie, déi essentiell repressiv géint d'Automobilisten ausgeriicht wier.



Den ACL ass och op eiser Antenn präsent, dat mat enger Dosen Interventiounen live iwwert d'aktuell Situatioun op de Stroossen, dat op Basis vun de 700 Kameraen, déi hir Biller an den CITA-Reseau aspeisen.



Op Trajeten a Reese preparéiert den ACL seng Memberen och nach ëmmer, dee Service gouf vun 53.000 Memberen zu Bartreng genotzt: ëmmerhi goufen zum Beispill eng 40.000 Vignetten verkaf, déi meescht, fir an d'Schwäiz oder Éisträich ze fueren.