Vun dësem Freideg den Owend 20 Auer bis e Sonndeg den Owend 20 Auer ass wéinst Aarbechten d'N34 tëscht der Helfenterbréck a Bartreng gespaart.

Och d'Entrée an d'Industriezon Bourmicht ass gespaart. Eng Deviatioun aus ausgeschëldert.

Offiziellt Schreiwes

Fermeture de la N34 entre Helfenterbruck et Bertrange (24-26.5.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Dans le cadre des travaux sur la N34, la route entre Helfenterbruck et Bertrange est fermée du vendredi 24 mai 2019 à 20h00 jusqu'au dimanche 26 mai 2019 à 20h00. L'entrée de la z.i. Bourmicht est également fermée.

Pendant toute la durée des travaux une déviation sera mise en place.