Leit, déi déi nächst Woche vum Findel aus fortfléien oder do landen, kéinte sech op Problemer mat hire Vollen astellen.

Wéi et vun offizieller Säit confirméiert gouf, wäert nämlech deen nächste Mount iwwer en neie Radar-Equipement am Tower installéiert ginn - an dat mécht sech net ouni Tester - an domat sinn dann och méiglech Retarde verbonnen.

Wéi d'Administration de la navigation aérienne ANA matdeelt, géif dee komplette Logiciel vun der Loftiwwerwaachung erneiert ginn, dat tëscht dësem Samschdeg Owend an sonndes, dem 7. Juli.



Bannent dëser Transitiouns-Phas wäert et dann och zu Restriktioune beim Offäerdege vun de Fligere kommen, sief dat fir d'Approchë via Instrumenter, mee och "à vue".



D'Period vun engem Mount Schaffzäit um Radar-System kéint der ANA no awer och ugepasst sinn, wann d'Tester gutt weiderkommen, respektiv wa sech d'Personal am Tower mam neien System familiariséiert huet.



D'Luxair ass sech dëser Situatioun bewosst a léisst matdeelen, datt ee preparéiert wier an alles géif dru setzen, fir d'Inconveniente fir d'Clientë gréisstméiglech ze minimiséieren. Och wann also misste Luxair-Vollen deviéiert ginn, géifen d'Passagéier beschtméiglech assistéiert ginn. An der Reegel ass dësen Deviatiouns-Fluchhafen zu Hahn.

Egal wéi sollte sech d'Clientë virun hirem Vol op luxair.lu iwwert d'aktuell Situatioun renseignéieren - wéi gesot: tëscht dem nächste Samschdeg an dem 7. Juli.

De Findel fléien den Ament ronn 20 Airlines un, an der Moyenne ginn all Dag ronn 200 Fliger-Mouvementer gezielt, dat bei maximal 14.000 Passagéier op engem Dag an der Haapt-Rees-Saison. D'Top-3-Destinatioune sinn de Passagéierzuelen no: Porto, Lissabon a München.

Offiziellt Schreiwes

Sur la mise en application des nouveaux équipements radar des contrôleurs aériens luxembourgeois (04.06.2019)



Communiqué par: Administration de la navigation aérienne (ANA) L'Administration de la navigation aérienne (ANA) informe de la mise en application d'un nouvel équipement radar des contrôleurs aériens à partir du samedi 8 juin 2019.

Cette mise à niveau complète du logiciel radar du contrôle aérien est requise pour garantir la sécurité du trafic aérien. La phase de transition vers le nouvel équipement pourrait être à l'origine de perturbations dans l'espace aérien et à l'aéroport de Luxembourg.

Il s'est avéré par l'évaluation de la sécurité que pendant cette période de transition, des restrictions du trafic aérien devront s'appliquer:

• Restrictions IFR (instrument flight rules-règles de vol aux instruments) du 8 juin 2019 17 heures UTC[1] jusqu'au 7 juillet 2019 22 heures UTC;

• Restrictions VFR (visual flight rules-règles de vol à vue, y compris formations IFR et travail aérien) du 8 juin 2019 17 heures UTC jusqu'au 10 juin 2019 22 heures UTC (cette phase pouvant être prolongée jusqu'au 16 juin 2019 à 22 heures UTC si jugé nécessaire par l'ATC de l'ANA)

Les restrictions feront l'objet de révisions régulières et seront adaptées en conséquence.

Une consultation des parties prenantes de l'aéroport et des compagnies aériennes s'est tenue le 15 mai dernier.

Dans les jours à venir, l'Administration de la navigation aérienne tâchera de minimiser les perturbations du trafic aérien et de réduire le plus possible l'impact pour les usagers de l'aéroport.

[1] UTC: temps universel coordonné