Vun e Freideg den Owend 22 Auer bis en Dënschdeg de Moien um 6 ass d'A4 a béid Richtunge gespaart. Och d'Op- an Offaarte sinn zou.

Den Trafic vu Péiteng (A13) respektiv Raemerich (A4) gëtt iwwer d'Jonctioun Esch an d'A13, iwwert d'Beetebuerger Kräiz oder d'A3 an dann iwwert Gaasperecher Kräiz op d'A1 an A6 ëmgeleet.

Den Trafic vun der A6, A1 an A4 aus Richtung Märel leeft den ëmgedréinte Wee, also iwwert d'Gaasperecher Kräiz, d'A3 bis op d'Beetebuerger Kräiz an dann iwwert d'A13 bis op d'Jonctioun Esch.

Vu Féiz, Steebrécken a Leideleng leeft den Trafic iwwert d'N4 fir esou op Gaasperech ze kommen. Vu Gaasperech aus dann och zeréck iwwert d'N4.

De Communiqué

Chantier sur l'autoroute A4 entre la croix de Cessange et la jonction d'Esch-sur-Alzette (07-11.06.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'aménagement de l'échangeur Pontpierre sur l'autoroute A4 entre la croix de Cessange et la jonction d'Esch-sur-Alzette du vendredi 7 juin vers 22 heures jusqu'au mardi 11 juin 2019 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 7 juin vers 22 heures jusqu'au mardi 11 juin vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A4 entre la croix de Cessange et la jonction d'Esch dans les deux sens;

• Les bretelles d'accès et de sortie des échangeurs Foetz, Pontpierre, Leudelange-Sud et Leudelange-Nord;

• Les bretelles d'accès de la croix de Cessange en provenance de l'autoroute A6 et en direction de l'autoroute A4;

• La bretelle d'accès de la jonction d'Esch en provenance de l'A13 et en direction de la croix de Cessange de l'autoroute A4;

• La circulation à hauteur de l'échangeur Dudelange-Burange de l'autoroute A13 en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de la jonction d'Esch est réduite à une voie.

• La route nationale N13 dans les deux sens entre Wickrange et Pontpierre à la hauteur de l'échangeur Pontpierre.

Le trafic en provenance de l'autoroute A4 (Raemerich) et A13 (Pétange) et en direction de la croix de Cessange est dévié à partir de la jonction d'Esch via A13 – croix de Bettembourg – A3 – croix de Gasperich – A6 jusqu'à la croix de Cessange.

Le trafic en provenance de l'autoroute A6 et A4 (Merl) et en direction de la jonction d'Esch est dévié à partir de la croix de Gasperich via A3 – croix de Bettembourg – A13 jusqu'à la jonction d'Esch de l'autoroute A4.

Le trafic en provenance du réseau secondaire et en direction des échangeurs Foetz, Pontpierre, Leudelange-Sud et Leudelange-Nord est dévié via la route nationale N4 en direction de Foetz et du ban de Gasperich.

L'Administration des ponts et chaussée effectue par la même occasion des travaux d'entretien sur l'A4, dont le redressement de l'accotement, la réparation de glissières et le nettoyage de la canalisation, des avaloires, des panneaux de signalisation ainsi que des portiques CITA.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A6 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.