Op de franséische Landstroossen duerf een an Zukunft ënner Ëmstänn nees méi séier fueren.

D'Assemblée Nationale huet en Donneschdeg den Owend dofir gestëmmt, dass d'Vitesslimitt vun 80 Kilometer an der Stonn, nees kann eropgesat ginn. Dës nei Reegelung erlaabt et de Buergermeeschter a Presidente vun deenen eenzelen Departementer d'Vitesslimitatioun erëm eropzesetzen.

D'Erofsetzen op Tempo 80 d'lescht Joer war a Frankräich staark ëmstridden a war ee vun den Ausléiser dofir, dass de Mouvement vun de Gilets Jaunes an d'Liewe geruff gouf.

RTL NEWS: Frankräich setzt Limitt op Landstrooss op 80 km/h erof

Déi franséisch Regierung hat decidéiert, d'Vitesslimitatioun op ronn 400.000 Kilometer Landstrooss vun 90 op 80 Kilometer an der Stonn erofzesetzen. D'Regierung goung dovun aus, mat dëser Mesure tëscht 300 a 400 Mënscheliewe kënnen ze retten. Rennen ass Doudesursaach Nummer 1 am Stroosseverkéier bei eisem franséischen Noper. D'Mesure war am Juli zejoert a Kraaft getrueden.