Vun e Samschdeg 7 Auer bis e Sonndeg um 18 Auer kann ass d'Op- an Offaart op der A6 aus Richtung Belsch um Echangeur Helfenterbréck zou.

Esou ass et net méi méiglech, wann ee vun Arel aus kënnt, fir hei d'Sortie ze huelen, respektiv et kann een net vun der N34 d'Autobunn a Richtung Zéissenger Kräiz huelen. Donieft ass och den Trafic vum Echangeur a bis bei d'Zéissenger Kräiz op eng Spur limitéiert.

D'Deviatioune si gezeechent. Esou muss ee vun der N34 aus iwwert den Echangeur Stroossen op d'Autobunn fueren. Wann ee vun der A6 kënnt, gëtt een iwwert d'Zéissenger Kräiz, den Echangeur Leideleng Nord an iwwert d'A4 zeréck op d'A6 an den Echangeur Helfenterbréck.

De Communiqué

Chantier sur l'échangeur Helfenterbruck (15-16.06.2019)

Communiqué par: Administration des douanes et accises L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'aménagement de l'échangeur Helfenterbruck sur l'autoroute A6 du samedi 15 juin à 7 heures au dimanche 16 juin 2019 à 18 heures.

Barrages et déviations

Du samedi 15 juin à 7 heures au dimanche 16 juin 2019 à 18 heures, le barrage suivant est mis en place:

• La bretelle d'accès de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la N34 et en direction de la croix de Cessange de l'autoroute A6;

• La bretelle de sortie de l'échangeur Helfenterbruck en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction de la N34;

• La circulation sur l'A6 à hauteur de l'échangeur Helfenterbruck en direction de la croix de Cessage est réduite à une voie.

Le trafic en provenance de la N34 et en direction de la croix de Cessange de l'autoroute A6 est dévié via l'échangeur Strassen (Sortie 4) de retour sur l'autoroute A6 en direction de la croix de Cessange.

Le trafic en provenance de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6 et en direction de Helfenterbruck (N34) est dévié via la croix de Cessange et l'échangeur Leudelange-Nord (Sortie 1) de l'A4 de retour sur l'A6 en direction de l'échangeur Helfenterbruck.