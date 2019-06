Rezente Chiffere vum Statec no waren tëscht 2015 an 2018 genee 642 Leit op hire Motorrieder an Accidenter verwéckelt.

Motorrad fuere bleift e geféierlechen Hobby, respektiv e "Fortbeweegungsmëttel": rezente Chiffere vum Statec no, waren tëscht 2015 an 2018 genee 642 Leit op hire Motorrieder an Accidenter verwéckelt: 25 vun hinnen sollten hiert Liewe loossen, ronn 290 goufen der schro verwonnt.

Nëmme 24 accidentéiert Motocycliste goufen bei dësen Accidenter net weider verwonnt. Weider statistesch Fakte schwätze genee sou eng kloer Sprooch.

AUDIO: Motorrad fuere bleift geféierlech - Reportage vum Roy Grotz

Ronn d'Halschent vun allen accidentéierten Motocyclisten goufe bei hirer Chute oder Zesummestouss also uerg blesséiert.

Dem Statec no sinn déi meescht Motorrad-Accidenter iwwerdeem op Stroossen am Oste vum Land respektiv am Éislek geschitt. Logesch, well hei déi populäersten a flottst Strecke sinn.

Wat sinn d'Ursaache fir d'Motorrad-Accidenter?

Do ass de Constat vum Statec kloer: a 44% vun alle Fäll exzessiv oder net ugepasst Vitess, all fënneften Accident ass drop zeréckzeféieren, well net opgepasst gouf beim Iwwerhuelen oder wann d'Spuer gewiesselt gouf, all zéngten Accident ass geschitt, well de Motocyclist ze no hannert engem aneren Gefier ënnerwee war an net méi mat Zäit gebremst krut.

Ze notéieren och, datt nëmmen bei 3% vun allen accidentéierte Motocyclisten ze vill Alkohol am Blutt gemooss gouf, iwwerdeem dat awer bei 17% vun den Autoschaufferen de Fall war, déi och an Accidenter verwéckelt waren.

Wa Leit mat hirem Motorrad bäiginn, ouni datt Drëttpersounen dra verwéckelt sinn, an et gëtt eng Kollisioun mat engem Déier, engem Bam, Leitplanken, Schëlter oder enger Mauer sou sinn an dëse Fäll d'Blessuren ëmmer uerg.

D'Altersmoyenne vun de blesséierten Motocyclisten läit bei 40 Joer, 17% vun dësen hunn all Kéier entweder nach keng 25 Joer oder si méi al wéi 55 Joer - an dëser leschtgenannter Alterskategorie fanne mer och déi Motocyclisten, déi am uergste verwonnt goufen.

Déi meescht Accidenter op Zwee-Rieder geschéien net wann et reent, mä zu 85% op dréchene Stroossen, d'Pic'e sinn d'Summerdeeg an iwwert de Weekend.

An nach eng Zuel, déi bei der Analyse vun de Manövere virum Accident erauskënnt: 42% vun den Accidentéierte waren op riichter Streck ënnerwee wéi et geknuppt huet, iwwerdeem 27% vun de Motocyclisten an enger Kéier mat hirer Maschinn gefall sinn.

E weideren Chiffer, deen opfält ass deen, datt bal d'Halschent vun allen accidentéierten Motocyclisten net hei am Land wunnen, dëst sinn also Touristen oder Frontalieren.

Motorrad fuere gëtt ëmmer méi populär

D'Motocycliste bleiwen also déi vulnerabelst Benotzer vun de Stroossen, déi sech selwer musse protegéieren. D'Attraktivitéit vum Motorradfueren hëlt net of, am Géigendeel. Sou goufen déi lescht 10 Joer iwwer bal 40% méi Gefierer immatrikuléiert, wéi an der Vergläichsperiod.