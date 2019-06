D'Mise en Conformité op Zuch- a Busgarë fir Persoune mat enger Behënnerung ass am Gaangen.

Dës passéiert séier an der Stad, mä de Rescht vum Land hänkt hannendrun. Dat war d'Kritik vum CSV-Deputéierte Marco Schank e Mëttwoch an der Chamber. Sou wieren d'RTGR-Busse meeschtens net adaptéiert un déi speziell Besoine vu Leit mat enger Behënnerung. Dacks wier déi eenzeg Alternativ den Adapto.

Dohier d'Fuerderung vun der CSV, fir den Adapto-Service an enger éischter Phas méi performant ze maachen an datt en zesumme mam ëffentlechen Transport an Zukunft zu Lëtzebuerg gratis ugebuede gëtt. Et wéilt ee keen diskriminéieren.

AUDIO: Extrait Marco Schank

Dem Transportminister François Bausch no wier an den leschte Jore vill an den Adapto investéiert ginn. En hätt een aktuelle Käschtepunkt vun 10,4 Milliounen Euro. Den Adapto wier keen ëffentlechen Transport a kéint net esou verglach ginn.

Fir Leit mat enger manner staarker Behënnerung kéint den Adapto an Zukunft zum Beispill mat enger finanzieller Hëllef ersat ginn, fir de Service méi performant ze maachen, fir Mënsche mat méi schwéiere Behënnerungen.

AUDIO: Extrait François Bausch

Een Ticket am Adapto kascht den Ament 5 Euro. 8 Euro sinn fir en Aller-Retour-Ticket.