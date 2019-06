Wéinst enger Interventioun vun de Rettungsdéngschter op der Gare zu Uewerkuer, ginn et uechter d'Land op villen Zuchstrecke Verspéidungen.

Dat mellen d'CFL via Twitter. Et gi Plazeweis och scho Busser als Ersatz agesat. Am Trafic-Info vum ACL ass ze liesen, dass d'Barrière an der Avenue Charlotte zu Uewerkuer net méi opgeet.

#CFLINFOS60 Retards et suppressions à prévoir. Bus de substitution.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Esch/Alzette et Pétange.

#CFLINFOS60 Limitation du train RB 756.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, le train RB 756 (Wasserbillig-Pétange, départ 06:05) circule uniquement entre Wasserbillig et Belvaux-Soleuvre. Le train circule avec du retard.

#CFLINFOS60 Suppression du train RE 6956.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Oberkorn, le train RE 6956 (Luxembourg-Rodange, départ 06:51) est supprimé.