De Gemengerot vu Stroossen huet decidéiert, datt d'Vëlospist an der Rue des romains an Zukunft a béid Richtunge ka genotzt ginn.

Dat lo mol fir e Joer laang.

Rezent war et jo eng gréisser Opreegung op där Plaz ginn. D'Police hat 47 Protokoller an där genannter Strooss geschriwwen, well Cyclisten entweder um Trottoir oder an déi falsch Richtung gefuer sinn, eng Policekontroll déi nawell zu ville Reaktioune gefouert hat.

Dat alles deelt d'Lëtzebuerger Vëlo-Initiativ mat a verweist drop, datt si zënter méi ewéi 10 Joer eng bidirectionnell Vëlospist op dëser Plaz fuerdert.