Vun e Freideg den Owend 20.30 Auer bis e Sonndeg den Owend 22 Auer ass d'A1 tëscht dem Echangeur Hamm an dem Echangeur Kierchbierg fir den Trafic gespaart.

Den Trafic vum Gaasperecher Kräiz an Direktioun Tréier op der A1 gëtt vum Echangeur Hamm iwwert d'N2A, d'N1A an d'N1 bis bei den Echangeur Sennengerbierg ëmgeleet.

Fir op d'A7 ze kommen, geet d'Deviatioun iwwert den Echangeur Sennengerbierg an dann zeréck iwwert d'Jonction Gréngewald.

Schreiwes vum Ministère

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A1 entre l'échangeur Hamm et l'échangeur Kirchberg du vendredi 28 juin vers 20h30 au dimanche 30 juin 2019 vers 22h00. Barrages et déviations:

Du vendredi 28 juin vers 20h30 au dimanche le 30 juin 2019 vers 22h00 le barrage suivant est mis en place:

L'autoroute A1 entre l'échangeur Hamm et l'échangeur Kirchberg en direction de Trèves,

La bretelle d'accès de l'échangeur Hamm en provenance de la N2A et en direction de l'A1 (Trèves),

La bretelle d'accès de l'échangeur Kirchberg en provenance de la N51 et en direction de l'A7 (Friedhof),

Le trafic en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de Trèves de l'A1 est dévié à partir de l'échangeur Hamm (S7) via la N2A, N1A et N1 jusqu'à l'échangeur Senningerberg (S9) en direction de l'autoroute A1.

Le trafic en provenance de l'échangeur Kirchberg et en direction de l'A7 (Friedhof) est dévié via l'échangeur Senningerberg (S9) de retour sur la jonction Grünewald en direction de l'A7.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A1 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.