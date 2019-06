Wéinst Aarbechten op de Bretellë wäerten et op dëse Plaze Perturbatioune ginn, dat vun e Freideg 20.30 Auer un, bis e Sonndeg 22 Auer.

Den Trafic vum Gaasperecher Kräiz aus an den Trafic a Richtung Schengen vun der A13 wäerten iwwert den Echangeur Diddeleng deviéiert ginn.

De Verkéier aus der Richtung vum Beetebuerger Kräiz an a Richtung Helleng wäert dann iwwert den Echangeur Fréiseng geleet ginn.

Communiqué vun de Ponts et Chaussées

Chantier sur la croix de Bettembourg et l'échangeur Hellange (28-30.06.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'enduisage de bretelles sur la croix de Bettembourg et l'échangeur Hellange du vendredi 28 juin 2019 vers 20h30 au dimanche le 30 juin 2019 vers 22h00.

Barrages et déviations

Du vendredi 28 juin vers 20h30 au dimanche le 30 juin 2019 vers 22h00 le barrage suivant est mis en place :

• La bretelle d'accès de la croix de Bettembourg en provenance de la croix de Gasperich de l'A3 et en direction de Schengen de l'A13,

• La bretelle de sortie de l'échangeur Hellange en provenance de la croix de Bettembourg de l'A13 et en direction de la N13 (Hellange).

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich et en direction de Schengen de l'A13 est dévié via l'échangeur Dudelange (S3) de retour sur la croix de Gasperich en direction de Schengen.

Le trafic en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de Hellange est dévié via l'échangeur Frisange (S10) de retour sur l'A13 en direction de l'échangeur Hellange.