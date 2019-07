Zanter Oktober 2018 war d'Streck tëscht Walfer an dem Stafelter gespaart. E Méindeg geet dësen Deel vum CR125 nees op.

Wéinst den Aarbechten un der Barrière zu Walfer huet een den CR125 tëscht Walfer an dem Stafelter Mëtt Oktober 2018 fir den Trafic gespaart. Ufanks gouf annoncéiert, datt d'Streck am Fréijoer 2019 nees géif opgoen. Den 1. Juli 2019 dierfen d'Gefierer d'Streck tëscht Walfer an dem Stafelter nees notzen.