Op enger Distanz vu 4,5 Kilometer op der N11 tëscht Gonnereng an dem Waldhaff gëtt een an Zukunft vun engem Radar tronçon kontrolléiert.

Dat huet de Minister François Bausch an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro confirméiert. D'Installatioun vum Radar leeft an déi éischt Phas ass schonns ofgeschloss. Dës Radare moosse jo d'Duerchschnëttsvitess iwwer eng gewëssen Distanz. Deen aktuelle Radar, deen do steet, kritt eng aner Software a soll dann zum Detektor ëmfonctionnéiert ginn.

D'Installatioun gëtt nom Congé collectif ganz ofgeschloss. Dono gëtt fir e puer Wochen eng Testphas lancéiert. Enn 2019 oder Ufank 2020 kéint de Streckeradar da ganz a Service geholl ginn.

