Hannert dem Steier ofgelenkt ginn, gehéiert zu de prioritäre Grënn, wisou et zu schlëmmen Accidenter kënnt.

Ofgelenkt sinn hannert dem Steier... No der Vitesse, déi zweetheefegst Ursaach fir déidlech a schwéier Autosaccidenter, nach virun Alkohol an Drogen. Dat weisen international Etüden.

AUDIO: Securité routière - Repotage Sascha Georges

Dowéinst lancéiert d'Sécurité routière elo eng Sensibiliséierungscampagne. Do dernieft gëtt awer och repressiv geschafft mat méi Policekontrollen.

Automobilisten , professionell Chaufferen a Foussgänger benotzen den Handy, a si sech net bewosst wéi staark si vum Verkéier ofgelenkt ginn.

Sou de Paul Hammelmann, President vun der Sécurité routière: "Den Handy notzt all d'Sënner ausser dem Odora (Gerochssënn). Et ass ee net méi mam Autofuere beschäftegt. Am Schlëmmste sinn d'SMSen. Nach méi wéi d'Schwätzen."

Den Handy hannert dem Steier wier zu engem Massephenomen ginn, deen dacks banaliséiert géif:

"D'Politik huet gebraucht an och mir hunn de Problem net direkt erkannt. Réischt Etüden aus dem Ausland hu gehollef. An et gi keng aner Moyene wei repressiver well een sech soss net mam Problem ausenanersetzt."

Wann een den Handy hannert dem Stéier benotzt, och mat Kopfhörer, kascht dat vun 2021 u 4 Punkten. Den Ament verléiert een der jo nëmmen 2.