Aktuell ginn et Problemer op der Zuchstreck Lëtzebuerg-Rodange esou wéi och Lëtzebuerg-Ëlwen a Lëtzebuerg-Dikrech, wou den Zuch just bis op Ettelbréck fiert. Et bleiwe bis op Weideres keng Zich um Houwald stoen, bis de Problem geléist ass.

En raison d'un problème technique au catenaire à Howald, des retards et des suppressions de trains sont à prévoir entre Luxembourg et Rodange.L?arrêt Howald ne sera pas desservi, jusqu?à nouvel avis, par l...

De Communiqué



En raison d’une coupure de l’alimentation électrique affectant les voies à Howald, la circulation des trains sur les lignes 60 et 90 est perturbée. Des retards et suppressions sont à prévoir. Aucune donnée n’est pour le moment disponible quant à la durée de l’incident.

Plus d’informations quant aux horaires et alternatives, sont disponibles sur le site www.cfl.lu ou via l’application CFL Mobile.

Les CFL prient de bien vouloir excuser les désagréments causés.