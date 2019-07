Well en neien Tapis geluecht gëtt, an et Signalisatiounsaarbechte ginn, ass d’Collectrice A13, tëscht dem Echangeur Féiz, an Diddeleng-Biereng gespaart.

Dëst vun e Freideg den Owend 21 Auer un a bis viraussiichtlech e Méindeg de Moien um 6 Auer gespaart.

Eng Deviatioun geet iwwert d’Zéissenger an d’Gaasperecher Kräiz, an dann eriwwer op d’Diddelenger Autobunn.

Chantiers sur l'autoroute A13 entre la jonction d'Esch et l'échangeur Burange du vendredi 5 juillet vers 21h00 au lundi 8 juillet 2019 vers 6h00

L'Administration des ponts et chaussées procédera à 2 chantiers combinés relatifs au renouvellement de la couche de roulement et à la pose d'un portique de signalisation entre la jonction d'Esch et l'échangeur Burange à partir du vendredi 5 juillet 2019 vers 21h00 jusqu'au lundi 8 juillet 2019 vers 06h00.

Barrages et déviations:

Le vendredi 5 juillet vers 21h00 jusqu'au lundi 8 juillet vers 06h00, les barrages suivants sont mis en place (voir plan 1):

L'autoroute A13 entre la jonction d'Esch et l'échangeur Schifflange en direction de la Croix de Bettembourg;

La voie lente de l'autoroute A4 à hauteur de la jonction d'Esch en direction de la Croix de Cessange;

La bretelle d'accès de l'échangeur Foetz (S4) et de la jonction d'Esch en provenance de l'A4 et du CR164 et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg);

La bretelle d'accès de la jonction d'Esch en provenance du rond-point Raemerich et en direction de l’A13 (Croix de Bettembourg).

Le trafic en provenance des autoroutes A4 (rond-point Raemerich) et A13 (Pétange) et du CR164 (Foetz/Mondercange) et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg) est dévié à partir de la jonction d'Esch via l'A4-Croix de Cessange-A6-Croix de Gasperich-A3 de retour sur l'autoroute A13.

Le samedi 6 juillet vers 06h00 à 15h00, les barrages suivants sont mis en place (voir plan 2):

L'autoroute A13 entre la jonction d’Esch et l'échangeur Burange en direction de la Croix de Bettembourg;

La bretelle d'accès de l'échangeur Foetz (S4) et de la jonction d'Esch en provenance de l'A4 et du CR164 et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg);

La bretelle d'accès de l'échangeur Schifflange (S6) en provenance du CR169 et en direction l'A13 (Croix de Bettembourg);

La bretelle d'accès de l'échangeur Kayl (S7) en provenance du CR165 et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg).

Le trafic en provenance des autoroutes A4 (rond-point Raemerich) et A13 (Pétange) et du CR164 (Foetz/Mondercange) et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg) est dévié à partir de la jonction d'Esch via l'A4-Croix de Cessange-A6-Croix de Gasperich-A3 jusqu'à la Croix de Bettembourg de l'A13.

Le trafic en provenance du CR166 de l'échangeur Schifflange et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg) est dévié à partir de l'échangeur Schifflange via A13-jonction d'Esch-A4-Croix de Cessange-A6-Croix de Gasperich-A3 jusqu'à la Croix de Bettembourg de l'A13.

Le trafic en provenance du CR165 de l'échangeur Kayl et en direction de l'A13 (Croix de Bettembourg) est dévié à partir de l'échangeur Kayl via le CR165-CR164-N31 jusqu'à l'échangeur Burange (S8) de l'A13.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l’autoroute A13 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.

