Méi Liewensqualitéit fir d'Awunner an d'Visiteuren duerch manner Autoen, dat gëllt vum 12. Juli bis de 15. September op der Iechternacher Maartplaz.

Wéi de City Marketing vun Iechternach en Dënschdeg de Moien an engem Schreiwes matdeelt, gëtt d'Maartplaz an de Summerméint fir den Trafic gespaart.

Dës Mesure gëllt vu méindes bis donneschdes vun 19 bis 6 Auer a vu freides bis méindes tëscht 19 a 6 Auer.

PDF: Schreiwes vun Iechternach

Besonnesch an den Owesstonnen, wa vill Leit op enge vun de sëllechen Terrasse sëtzen, soll dat fir méi Liewensqualitéit suergen. Just de Citybus, d'Citynavette, d'Liniebusser an d'Leit, déi do wunnen si vum Verbuet ausgeschloss.

No enger Sensibiliséierungsphas wäert d'Police op där Plaz Kontrolle maachen.