Wann ee vun Esch a Richtung Beetebuerger Kräiz iwwert d'A13 wëll fueren, kritt een um Weekend verschidde Problemer.

Vun e Freideg de Moien 10 Auer u a bis e Méindeg um 16 Auer wäert d'Streck tëscht op der A13 tëscht Schëffleng a Käl a Richtung Beetebuerger Kräiz gespaart sinn. Den Trafic leeft dowéinst bidirectionnelle iwwert d'Géigespur.

Well awer och d'Opfaarten zu Schëffleng a Käl gespaart ginn, fir a Richtung Beetebuerger Kräiz ze fueren, lafen hei d'Deviatioune fir Schëffleng iwwert den CR169 an 164, also duerch Féiz op d'A4, an dann a Richtung Beetebuerger Kräiz, respektiv vu Käl an Näerzeng aus iwwer Diddeleng zeréck op d'A13 (CR165, CR164 an N31).

PDF: D'Kaart am Detail

De Communiqué

Chantier sur l'autoroute A13 entre l'échangeur Schifflange et l'échangeur Kayl (12-15.07.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement entre l'échangeur Schifflange et l'échangeur Kayl à partir du vendredi 12 juillet 2019 vers 10 heures au lundi 15 juillet 2019 vers 16 heures.

Barrages et déviations:

Le vendredi 12 juillet vers 10 heures jusqu'au lundi 15 juillet vers 16 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A13 entre l'échangeur Schifflange et l'échangeur Kayl en direction de la croix de Bettembourg de l'A13;

• Les bretelles d'accès de l'échangeur Schifflange en provenance du CR 169 et en direction de l'autoroute A13;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Kayl en provenance du CR165 et en direction de la croix de Bettembourg de l'A13.

Le trafic en provenance de l'A4 et en direction de Schifflange (CR169) est dévié à partir de l'échangeur Foetz (S4) via le CR164 et CR169 en direction Schifflange.

Le trafic en provenance du CR169 (Schifflange) et en direction de l'A4 ou de l'A13 (croix de Bettembourg) est dévié à partir de l'échangeur Schifflange via le CR169 et le CR164 en direction de l'échangeur Foetz et la jonction d'Esch en direction des deux autoroutes.

Le trafic en provenance du CR165 (Kayl, Noertzange) et en direction de l'A13 (croix de Bettembourg) est dévié à partir de l'échangeur Kayl via le CR165, le CR164 et la N31 jusqu'à l'échangeur Burange (S8) en direction de l'A13.

Le trafic de l'A13 entre l'échangeur Schifflange et l'échangeur Kayl est mené sous forme d'une circulation bidirectionnelle.

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA.