Vun e Freideg um 21 Auer un an dat bis e Méindeg um 5 wäert et um Echangeur Sennengerbierg zu Deviatioune kommen.

Duerch de Chantier ass et net méiglech, fir wann ee vun der A1 aus Richtung Gaasperecher Kräiz oder aus Richtung Tréier kënnt, fir hei d'Offaart Sennengerbierg ze huelen. Aus Richtung Gaasperech kënnt een net méi e Richtung Sennengerbierg, heivir muss ee Richtung Findel fueren an dann am Rondpoint zeréck op de Sennengerbierg.

Aus Richtung Tréier kënnt een net méi direkt op de "Findel". Do leeft d'Deviatioun iwwert d'Jonctioun Gréngewald, d'A7, den Echangeur Waldhaff an dann zeréck iwwer d'A7 an d'A1 op de Findel.

PDF: D'Kaart am Detail

De Communiqué

Chantier sur la route nationale N1 dans l'échangeur Senningerberg de l'autoroute A1 (12-15.07.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement des joints de dilatation de l'ouvrage d'art de l'échangeur Senningerberg sur la N1 à partir du vendredi 12 juillet 2019 vers 21 heures jusqu'au lundi 15 juillet 2019 vers 5 heures.

Barrages et déviations:

Le vendredi 12 juillet vers 21 heures jusqu'au lundi 15 juillet vers 5 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• La bretelle de sortie de l'échangeur Senningerberg en provenance de la croix de Gasperich de l'A1 et en direction de Senningerberg (N1);

• La bretelle de sortie de l'échangeur Senningerberg en provenance de Trèves de l'A1 et en direction de l'aéroport «Findel» (N1).

Le trafic en provenance de la croix de Gasperich et en direction de Senningerberg (N1) est dévié via le giratoire à hauteur de l'aéroport «Findel» de retour sur l'échangeur Senningerberg en direction de Senningerberg.

Le trafic en provenance de Trèves et en direction de l'aéroport «Findel» est dévié via la jonction de Grünewald – A7 – échangeur Waldhof de retour sur l'autoroute A7 en direction de l'échangeur Senningerberg sur l'autoroute A1.

La circulation est réduite à une voie sur la N1 à hauteur de l'échangeur Senningerberg et régulée par des feux tricolores.

Les bretelles de l'échangeur Senningerberg sont barrées vers 21 heures en date du 12 juillet 2019. Des perturbations du trafic sont attendues tout en long du week-end sur la N1 en provenance de Senningerberg et en direction de l'aéroport «Findel».

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA.