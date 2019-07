D'Autoritéit vun der ziviller Aviatioun huet nei Méiglechkeeten, d'Personal um Fluchhafen ze schoulen.

D'Fluchsécherheet ass ee vun de wichtegste Facteuren fir Leit, déi reesen. Eppes wat sech awer net nëmmen am Cockpit entscheet, ma och ronderëm d'Start- a Landepist. Permanent zirkuléieren Gefierer ob de Fluchhäfen, d'Personal brauch dofir ee spezielle Führerschäin a Formatiounen. Fir all méiglech Situatiounen nozestellen huet, d'Autoritéit vun der ziviller Loftfaart ee Simulator kaf an dat bitt nei Méiglechkeeten.

AUDIO: Méi Sécherheet duerch ANA-Simulator - Rep. Danielle Goergen

Am 2 Minutten-Takt starten a landen Fliger um Findel. Méi Trafic bréngt nei Erausfuerderunge mat sech. D'Piste ze blockéieren, fir Personal ze forméieren, gëtt quasi onméiglech. Fir ronn 100.000 Euro huet d'Autoritéit vun der ziviller Loftfaart ANA e Simulator kaf an deem bis ewell schonn iwwer 300 Leit eng Ausbildung kruten.