Vun en Dënschdeg den Owend 21 Auer bis um Mëtternuecht ass e klengen Deel vun der A7 fir den Trafic gespaart.

Esou kënnt een an dësen 3 Stonnen net méi vum Echangeur Waldhaff a Richtung Jonctioun Gréngewald. Och sinn d'Bretellen, déi op dës Streck féieren, zu deem Ament gespaart. Och kënnt een zu dësem Ament net vun der A1, wann een aus Richtung Tréier kënnt, op de Kierchbierg, respektiv kann een net direkt op de Circuit de la Foire fueren, wann een aus dem Rondpoint "Serra" kënnt.

Am Tunnel Stafelter ass dann och a Richtung Luerenzweiler den Trafic op eng Spur limitéiert.

Den Trafic aus Richtung Luerenzweiler vun der A7 an den Trafic vun der N11 aus Richtungen Dummeldeng a Gonnereng ginn iwwert d'A1 geleet, dono um Waldhaff op d'N11, den CR162 an d'N1 bis op den Echangeur Sennengerbierg, fir zeréck op d'A1 ze kommen.

Den Trafic aus Richtung Tréier oder dem Echangeur Luerenzweiler a Richtung Rondpoint Serra leeft iwwert den Echangeur Hamm an zeréck iwwert d'A1 op de Kierchbierg.

De Communiqué

Fermeture de l'autoroute A7 entre l'échangeur Waldhof et la jonction Grunewald le mardi 23 juillet 2019 de 21h00 jusqu'à minuit

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un barrage relatif au passage d'un convoi exceptionnel sur l'autoroute A7 entre l'échangeur Waldhof et la jonction Grunewald le mardi soir 23 juillet 2019 vers 21h00 jusqu'à minuit environ.

Barrages et déviations:

Le mardi soir 23 juillet vers 21h00 jusqu'à 24h00 environ, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A7 entre l'échangeur Waldhof et la jonction Grunewald en provenance de l'échangeur Lorentzweiler et direction de l'autoroute A1,

• Les bretelles d'accès de l'échangeur Waldhof en provenance de la N11 et en direction de la jonction Grunewald de l'A7,

• La bretelle de sortie de l'échangeur Kirchberg en provenance de Trèves de l'A1 et en direction du rond-point «Serra»,

• L'accès au «circuit de la Foire» en provenance du rond-point «Serra»,

• La circulation dans le tunnel Stafelter en provenance de l'échangeur Lorentzweiler est réduite à une voie.

Le trafic en provenance de l'échangeur Lorentzweiler (A7) ou de la N11 (Dommeldange, Gonderange) et en direction de l'autoroute A1 est dévié à partir de l'échangeur Waldhof via la N11, le CR126 et la N1 jusqu'à l'échangeur Senningerberg de nouveau sur l'autoroute A1.

Le trafic en provenance de Trèves (A1) ou de l'échangeur Lorentzweiler (A7) et en direction du rond-point «Serra» de l'échangeur Kirchberg est dévié via l'échangeur Hamm (S7) de retour sur l'A1 en direction de l'échangeur Kirchberg.

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA.