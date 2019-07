Den CR364 tëscht Bäerdref an der Vugelsmille geet nees de 25. Juli fir den Trafic op.

En Dag méi spéit ass et dann d'Bréck tëscht Haller a Beefort nees fir den Trafic op.

De Communiqué

© Administration des ponts et chaussées

Réouverture du CR364 entre Berdorf et Voegelsmuehle / Réouverture du pont entre Haller et Befort (CR128) les 25 respectivement 26 juillet 2019

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées a le plaisir d'annoncer que la deuxième partie du CR364, entre Berdorf et Voegelsmuehle, sera de nouveau accessible au trafic à partir du jeudi 25 juillet 2019, dans l'après-midi.



L'ouvrage 908 au CR128 (entre Haller et Befort) sera rouvert au trafic le vendredi 26 juillet 2019, au cours de la journée.

D'importants travaux de chaussée et de stabilisation ont été effectués suite aux érosions survenues après les inondations du mois de juin 2018. Les travaux sur les routes concernées par les intempéries ont été terminés dans les délais annoncés. Des travaux de finition doivent encore être effectués pour certains tronçons.