Den Donneschdeg Owend gëtt d'Tréierer Autobunn tëscht dem Echangeur Sennengerbierg an dem Echangeur Cargo-Center fir 1 Stonn vun 22 bis 23 Auer gespaart.

De Grond: e Wëllschwäin, dat soll geschoss ginn. Dat Schwäi kënnt do net fort, leeft op der Héicht vum Cargo-Center ëmmer nees op d'Autobunn, sou datt aus Sécherheetsgrënn decidéiert gouf, d'Déier ze schéissen.

Dofir muss dann awer d'A1 gespaart ginn, en Donneschdeg den Owend tëscht 22 an 23 Auer ass dat de Fall.

Offiziellt Schreiwes

Barrage de l'autoroute A1 entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Cargo-Center le jeudi 25 juillet 2019 vers 22h00 jusqu'à environ 23h00 (25.07.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

À la demande de l'Administration de la nature et des forêts, en vue de l'abattement d'un sanglier, l'Administration des ponts et chaussées procédera au barrage de l'autoroute A1 entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Cargo-Center en direction de Trèves le jeudi 25 juillet 2019 vers 22h00 jusqu'à environ 23h00.

Barrages et déviations:



Le jeudi 25 juillet 2019 vers 22h00 jusqu'à environ 23h00, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A1 entre l'échangeur Senningerberg et l'échangeur Cargo-Center en direction de Trèves,

• La bretelle d'accès de l'échangeur Senningerberg en provenance de la N1 et en direction de Trèves (A1),

• La bretelle d'accès de l'échangeur Cargo-Center en provenance de la N36 et en direction de Trèves (A1).

Le trafic en provenance de la Croix de Gasperich (A3, A6, A1) et de la N1 (Senningerberg, Findel) et en direction de Trèves est dévié à partir de l'échangeur Senningerberg via la N1 et le CR132 jusqu'à l'échangeur Münsbach de retour sur l'autoroute A1.

Le trafic en provenance de l'échangeur Cargo-Center et en direction de Trèves est dévié à partir de l'échangeur Senningerberg via la N1 et le CR132 jusqu'à l'échangeur Münsbach de retour sur l'autoroute A1.