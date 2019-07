Am Oktober sollen déi 3 concernéiert Gemengen dann den Dossier virgestallt kréien. Dono läit et un de Bierger vun de Gemengen, wéi et weidergeet.

Am Dossier ëm de Bau vum Alzenger Contournement bougéiert et, och wann dee Chantier sécher nach net muer wäert ufänken. Dat geet aus Erklärunge vum Mobilitéitsminister François Bausch ervir, dee schreift, datt de kompletten Dossier muss à jour gesat ginn.

Dëst geschitt elo iwwert de Summer, sou datt déi 3 concernéiert Gemengen, wou d'Terrainen drafalen, also Hesper, Réiser an d'Stad, den neien ëffentleche Consultatiouns-Dossier am Oktober virgestallt kréien.

Duerno hunn dann d'concernéiert Bierger aus dëse Gemengen d'Soen, de Minister präziséiert, datt hien näischt wéilt iwwerstierzen am Dossier iwwert de Bau vum Contournement vun Alzeng, mä léiwer en zolitten Dossier virleien hätt.

Zum Beispill muss am Dossier d'Partie iwwert d'Loft-Qualitéit am Uelzechtdall nei geschriwwen ginn, dat op Basis vun rezente Miessunge vun zejoert. Och den Deel iwwert d'Belaaschtung vun den Hesper Leit duerch den Camions- an Autos-Kaméidi kritt en Update.

Et geet nämlech aus deene Berechnungen net ervir, datt duerch de Bau vun engem Contournement och effektiv de Kaméidi sollt zeréckgoen.

En anere Punkt ass deen, datt d'Hesper Gemeng weider wäert wuessen, an datt et domat evident wier, datt den Trafic och weider géif an d'Luucht goen, mat oder ouni Contournement.

De Communiqué

Informations les plus récentes concernant le projet d'un contournement d'Alzingen (26.07.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

Suite aux différentes questions qui se sont posées récemment sur le projet d'un contournement d'Alzingen, François Bausch souhaite avancer les éléments d'information les plus récents autour de ce dossier.

Les données obtenues de la part de la Cellule modèles de transport (CMT), qui a effectué un modèle de trafic couvrant l'horizon 2016-2030[1], sont disponibles depuis récemment. Ce modèle prend en compte les résultats de l'enquête de mobilité réalisée en 2017 (Luxmobil), ainsi que le développement prévu de la commune d'Hesperange, sur base du nouveau plan d'aménagement général (PAG) voté positivement par le conseil communal en date du 25 février 2019, comme celui des communes limitrophes.

Au stade actuel, les données relatives aux volets du bruit et de la qualité de l'air (horizon 2016-2030), obtenus en collaboration avec des bureaux d'études spécialisés et notamment grâce à la campagne de mesurage de la qualité de l'air de l'année 2018, sont intégrées dans le dossier de consultation du public.

Étant donné que les résultats de la campagne de mesurage de la qualité de l'air réalisée en 2018 sont assez récents et qu'ils n'avaient de ce fait pas été pris en compte pour l'établissement du dossier de consultation du public, le volet de la qualité de l'air devra être entièrement refait sur base des données les plus récentes.

À part cela, le dossier de consultation du public est mis à jour suivant les dispositions de la nouvelle base légale en matière de la protection de la nature[2] et la partie consacrée à l'évaluation des tracés alternatifs ne pouvant être retenus est étoffée afin d'être conforme aux exigences de la Commission européenne (Directive 92/43CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, article 6, paragraphe 4: «4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.»).

La mise à jour du dossier comporte, à côté des données relatives à la qualité de l'air, également l'évaluation des données relatives au bruit, ceci dans le but de disposer d'un dossier solide et fiable pour la consultation du public.

En ce qui concerne le volet du bruit, il s'est avéré que les données obtenues ne confirment pas une amélioration significative du niveau de bruit même après la mise en service du contournement. En effet, certains endroits profiteraient d'une amélioration presque négligeable (de +/- 3 dB) alors que d'autres seraient exposés à des nuisances sonores plus importantes qu'à l'heure actuelle. Ainsi, il ne sera pas possible d'évoquer la santé publique afin de justifier l'intérêt public majeur du contournement pour le volet du bruit, mais plutôt pour le volet de la qualité de l'air, une raison de plus d'actualiser le dossier de façon consciencieuse.

De plus, suivant l'estimation d'une croissance considérable à raison de plus de 50% de la commune, il est évident que le trafic à destination et en provenance de celle-ci augmentera, même après la mise en service du contournement d'Alzingen.

Finalement et au vu des explications qui précèdent, il est envisageable que le dossier de consultation du public sera présenté aux collèges échevinaux des communes concernées, à savoir la commune de Hesperange, la commune de Roeser et la Ville de Luxembourg, au cours du mois d'octobre 2019.

François Bausch propose donc d'entamer la procédure de consultation du public après ces présentations, tout en signalant qu'il n'est pas opportun d'accélérer à tout prix la finalisation du dossier de consultation du public en vue d'un lancement rapproché de la procédure. Il est en effet préférable de disposer d'un dossier solide et bien ficelé.

________________________________________

[1] horizon adapté (auparavant: 2012-2020)

[2] loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles