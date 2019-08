Betraff sinn also d'Strecke Lëtzebuerg-Ëlwen, Lëtzebuerg-Beetebuerg a Lëtzebuerg-Tréier.

Op der Linn 10 fuere vum 24. August bis de 15. September keng Zich tëscht Ettelbréck an Dikrech esou wéi och tëscht Ettelbréck an Ëlwen. Vum 27. September, freides Owes géint 22 Auer, bis sonndes den 29. September fuere keng Zich tëscht Lëtzebuerg an Ettelbréck.

Tëscht Lëtzebuerg an Tréier, der Linn 30, gëtt dann och an där Zäit geschafft. Tëscht Éiter an Tréier fuere keng Zich tëscht dem 24. August an dem 8. September, esou wéi och um Weekend vum 14. bis de 15. September. Keng Zich zirkuléieren dann tëscht Lëtzebuerg an Éiter de Weekend vum 28. an 29. September.

Da fueren och keng Zich tëscht Lëtzebuerg a Beetebuerg, dat vum 19. bis den 23. August. Hei si betraff d'Linnen 60 (Lëtzebuerg-Esch-Péiteng) an 90 (Lëtzebuerg-Beetebuerg-Metz).

D'CFL garantéiere Ersatztransportmëttel, d'Detailer dozou fënnt een op cfl.lu. D'Detailer vun de Chantieren, wat genau do gemaach gëtt, kann een an hirem Communiqué noliesen.