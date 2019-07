Am Ausland wëll ee mat wäisse Schinnen d'Temperatur vun dëse méi kleng halen. Zu Lëtzebuerg observéiert een emol dës Tester.

D'Hëtzt kann och Konsequenzen op den Zuchtrafic hunn. A verschiddene Länner ginn d'Schinnen dofir wäiss ugestrach, dat bréngt nämlech mat sech, datt se 5-7 Grad manner hunn, wéi wa se däischter wieren. Op Nofro hin heescht et bei den CFL, zu Lëtzebuerg hätt ee keng Problemer duerch d'Hëtzt.

AUDIO: CFL an Hëtzt / Reportage Dany Rasqué

Bis elo goufen et um Reseau vun den CFL nach keng Gleisverwerfungen, wéi dat am Fachjargon heescht.

Fir d'Alessandra Nonnweiler aus dem Service Communication huet dat domadder ze dinn, datt d'CFL hir Hausaufgabe maachen a scho virum Summer reegelméisseg Inspektioune maachen, fir ze kucken, ob sech schonn eppes un de Schinnen undeit.

Mir regléieren d'Schinnen an d'Gleiser mat de Schwellen esou an, datt do manner Verbéiungen kéinte passéieren. Et ass och esou, datt mer ëmmer méi Natursteng am ganze Bau ënnert de Schwellen benotzen, wou d'Temperatur och minimiséiert gëtt.

Déi Temperatur hunn d'CFL och permanent am Bléck. Um Reseau ginn et nämlech dräi sougenannten Temperaturmiessstatiounen.

Dat ass zu Lëtzebuerg, zu Esch-Uelzecht an zu Mecher, wou iwwer Computer eigentlech de ganze Reseau gekuckt gëtt, wou d'Temperatur ka gemooss ginn. Sou ass et, dass mir dann direkt eng Aläert géife kréien, wou eng Temperatur vun engem Gleis méi héich wier an eis respektiv Déngschtstellen kéinten och direkt op d'Plaz kucke goen.

Esou eng Aläert kënnt, wann d'Temperaturen tëschent 40 a 45 Grad leien.



Am Ausland, notamment an der Belsch, an der Schwäiz, an Éisträich an an Däitschland, ginn d'Schinnen op verschiddene Plazen hell ugestrach, fir datt se net sollen ophëtzen.

Eleng doduerch soll Temperatur ëm bis zu 7 Grad méi niddereg bleiwen. Zu Lëtzebuerg observéiert een dat emol:

Et ass awer esou, datt déi éischt Tester net esou duerchschloend sinn. Mir waarden déi Tester of, mir kucke souwisou ëmmer déi däitsch an déi éisträichesch Reglementatioun a wa si an de Suitte vun deenen Tester eppes géifen adaptéieren, da géife mir dat mat héchster Wahrscheinlechkeet analyséieren an och nozéien.

Méi Problemer hunn d'CFL den Ament mat hire Schwellen. Si hunn zum Deel nach där hëlzener op hirem Reseau leien an déi brennen an der Lescht dacks:

90 Prozent vun eise Schwellebränn gi vun enger Zigarett ausgeléist, déi d'Leit einfach esou drageheien. A wann ech dierf, géif ech d'Leit ganz gären drop opmierksam maachen, datt se dat wann ech gelift ënnerloossen.

An deene leschten 3 Woche gouf et quasi ee Schwellebrand den Dag. Dat hat awer ni Auswierkungen op den Zuchtrafic.