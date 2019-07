De Boulevard Roosevelt an der Stad gëtt nei aménagéiert. Vun der Passerelle – alias „al Bréck“ oder „Viaduc“ – bis bei de Boulevard Royal.

De Mobilitéitsminister François Bausch schwätzt am RTL-Interview vun enger "kompletter urbanistescher Ëmgestaltung". D’Aarbechten hunn deels ugefaang, géingen elo am Summer an déi nächst Phas goen, a solle schonn Ufanks November schonn ofgeschloss sinn. Et ass e reegelrechte "Facelift", och wann d’Accessibilitéit fir den Autosverkéier d’'nämmlecht soll bleiwen an déi fir d’Veloë verbessert ginn. Nei ass dogéint, datt d’Busser an Zukunft an déi zwou Richtungen solle kënne fueren. D’Insele mat Beem géigeniwwer der Cité Judiciaire verschwannen ënnert hirer aktueller Form, mee um ganze Boulevard ginn nei Beem geplanzt.

Dat Ganzt huet ënnert anerem mam Tram ze dinn, mee och mam Projet fir d‘Place de la Constitution, bei der gëlle Fra, "autofräi" ze maachen. Hei gëtt deemnächst de Concours ausgeschriwwen.

Ugeschwat op Froen, déi sech lokal Geschäfter stellen, huet de Mobilitéitsministère fir den 22. August eng Pressekonferenz annoncéiert, wou et méi Detailer iwwert de Projet gëtt. De ganze Projet gëtt vun de Ponts et Chaussées koordinéiert an Zesummenaarbecht mam Ministère a mat der Stad Lëtzebuerg.