Wéinst engem Chantier zu Eech gouf hei e Sens unique agesat.

Am Kader vun Aarbechte wärend de Congés collectifs fänke vun e Sonndeg Aarbechten an der rue Munchen-Tesch un a wäert dohier tëscht der Rue Auguste Laval an der Rue de Stavelot just nach an eng Richtung lafen.

À partir de demain, 28 juillet :



La rue Munchen-Tesch sera mise en sens unique en direction du Kirchberg, entre la rue Auguste Laval et la rue de Stavelot.



Travaux pendant les congés collectifs d’été

Les travaux d’infrastructures à la place F.-J. Dargent et dans les rues d’Eich, de Mühlenbach, Auguste Laval et Munchen-Tesch se poursuivront pendant les congés collectifs, la demande en dérogation au congé collectif d’été y afférente ayant été approuvée par l’Inspection du Travail et des Mines.

Dans le cadre de ces travaux, les adaptations suivantes seront d’application en matière de circulation :

Du 14 juillet 2019 à fin décembre 2019 , la rue d’Eich sera mise en sens unique en direction du centre-ville, entre la montée Pilate et la rue Auguste Laval.

, la rue d’Eich sera mise en sens unique en direction du centre-ville, entre la montée Pilate et la rue Auguste Laval. Du 28 juillet 2019 au 15 septembre 2019, la rue Munchen-Tesch sera mise en sens unique en direction du Kirchberg, entre la rue Auguste Laval et la rue de Stavelot.