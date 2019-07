Dat vum 1. Mäerz un, ënnert anerem mat Hëllef vun engem Tablet fir all Employé, deen an direktem Kontakt mam Client ass.

Dee Moment gëtt den ëffentlechen Transport jo gratis. An der Gare an op de Quaie soll et zu méi Präsenz vum Personal kommen, war e Méindeg am spéide Moien op enger Pressekonferenz am Nohaltegkeetsministère gewuer ze ginn.

© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

An Zukunft kritt ee Billjeeën an national Abonnementer nach an de Garë Stad a Belval-Uni, awer net méi zu Beetebuerg, Péiteng, Rodange, Miersch, Ettelbréck, Klierf, Ëlwen a Waasserbëlleg, wou déi entspriechend Guichete verschwannen.

An d'Escher Gare kënnt iwwerdeems e Point de vente vum TICE, ënnert anerem fir Zuchtickete vun der 1. Klass. Donieft kënnt een zum Beispill iwwert déi eenzel Appen an den Internet u Billjeeën an et kommen ënnert anerem méi Wi-Fi-Bornen an Iwwerwaachungskameraen.

Déi 16 Agenten, déi vum Zoumaache vun den 8 genannte Verkafspunkte betraff sinn, kréien hirersäits aner Plaze bei den CFL ugebueden.

PDF: Schreiwes vun den CFL