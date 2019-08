Tëscht 2016 an 2018 si véier Vëlosfuerer op de Lëtzebuerger Stroossen ëm d'Liewe komm, schreift de Statec.

An deem Zäitraum wieren et 189 Accidenter mat Vëlosfuerer ginn, bei deene 4 Mënsche gestuerwe sinn, 117 blesséiert goufen, dovunner 58 uerg, an 10 net verwonnt goufen. Dat heescht, en Drëttel vun den accidentéierte Cycliste sinn entweder gestuerwen oder uerg verwonnt ginn. Dat sinn Zuelen déi de Statec um Donneschde Moie publizéiert huet.

D'Statistikinstitut präziséiert weider, d'Vëlosfuerer géifen 3% vun den Affer vun Accidenter ausmaachen a 5% vun den Doudesfäll tëschent 2016 an 2018. Déi meescht an déi schlëmmst Accidenter gouf et op Landstroossen. Eppes manner wéi d'Halschent vun den 190 Accidenter ware Kollisiounen op enger Kräizung.

2018 goufen et duebel esou vill Accidenter wéi nach 1998.

A 40 Prozent vun de Fäll hunn d'Vëlosfuerer sech an der Situatioun vum Accident net un de Code de la Route gehalen. Bei de Chauffeuren op véier Rieder ass dat bei 59% vun den Accidenter de Fall. A ronn engem Véierel vun de Fäll ass de Vëlosfuerer iwwert en duerchgezunne Stréch gefuer. Bal genee sou dacks sinn d'Cyclisten de falsche Wee duerch eng Eebunnsstrooss gefuer. 3% vun den accidentéierte Cycliste waren ënner Alkoholafloss, bei den Autofuerer sinn et 13%.

Wann een d'Statistike kuckt, fiert een als Cyclist am séchersten op Vëlosweeër bannent den Dierfer. Och op de Vëlosweeër iwwer Land geschéie manner Accidenter, wéi op de Stroossen, déi mat den Automobiliste musse gedeelt ginn.

Iwwerhaapt schéngen d'Vëlospisten déi méi sécher Alternativ ze sinn, well trotz enger Hausse vun den Accidenter, ass d'Zuel vun de schwéier Blesséierten op de Vëlosweeër iwwert déi lescht zéng Joer ëmmer weider erof gaangen.

Tëscht 2016 an 2018 si 25 Cyclisten am Kanton Lëtzebuerg-Stad an 22 am Kanton Esch-Uelzecht accidentéiert. Déi schwéierst Accidenter sinn donieft awer an de Kantone Klierf a Réiden geschitt.

Déi meescht Accidenter geschéie bei guddem Wieder, am Juni an am Juli. Ënnert der Woch gëtt et déi meescht Accidenter wärend dem Beruffstrafic Moies tëscht 6 an 9 an Owes tëscht 4 a 7 Auer.

84% vun den accidentéierte Cycliste ware Männer, si haten an der Moyenne 43 Joer an 80% ware Residenten zu Lëtzebuerg.

Wéi d'Statisikadministratioun nach schreift, wieren d'Vëlosfuerer meeschtens tëscht 35 an 54 Joer. Déi iwwer 65 Joer al Cycliste liewen awer am Geféierlechsten. An hirer Alterskategorie ginn et déi meescht schwéier Blesséiert.