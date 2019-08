Et wär awer ze hoffen, datt Zuch, Bus an Tram dann net iwwerlaf ginn, seet d'“Aktioun Ëffentlechen Transport“.

Ënner anerem de Landesverband ass um Donneschdeg enttäuscht iwwert d'Decisioun, op sou ville Garen am Land d'Guicheten zouzemaachen.

Nom Schäfferot vun Ettelbréck, déi Lénk an der CSV vu Miersch war et u sech just nach eng Fro vun der Zäit, dass d’Transportgewerkschaft Landesverband sech driwwer opreegt, dass mam gratis ëffentlechen Transport d’Guicheten an de Garen zu Beetebuerg, Péiteng, Rodange, Miersch, Ettelbréck, Klierf, Ëlwen a Waasserbëlleg verschwannen.

Dat wier kee gudden Déngscht um Client.

Och d'Aktioun Ëffentlechen Transport mellt sech ze Wuert

AUDIO: Aktioun Öffentlechen Transport/Reportage Carine Lemmer

A 7 Méint ass den ëffentlechen Transport hei am Land gratis (just fir déi 1. Klass muss een dann nach bezuelen) ...wann en doduerch méi attraktiv gëtt, ass dat eng ganz gutt Saach. Et wär awer ze hoffen, datt Zuch, Bus an Tram dann net iwwerlaf ginn, seet d'“Aktioun Ëffentlechen Transport“. Zanter 35 Joer setze si sech fir en efficacen ëffentlechen Transport an.

Net gutt wier, datt 8 Guicheten zougemaach ginn, just Guicheten an der Stad an op Belval bleiwen op. Op de Grenzgaren soll een op d'mannst kënnen international Billjeeë kafen, fënnt dann och den A.Ö.T.. De Service um Client dierft mam gratis Fueren net ze kuerz kommen.

Datt den Tram fiert, wier ganz positiv. Och d'Erweiderunge si gutt. An néideg, well den Tram mécht nëmme Sënn, wann en iwwer d'Grenze vun der Stad eraus fiert. Net frou ass een awer iwwert de Sozialkonflikt bei Luxtram. E gudden Tram misst och gutt Aarbechtsconditioune bidden, fënnt d'“Aktioun Öffentlechen Transport“.