De Schäfferot vun Hesper mécht an der Diskussioun ronderëm den Alzenger Contournement weider Drock op den Minister François Bausch.

Deen hat annoncéiert, d'Schäfferéit vun Hesper, Réiser an der Stad am Oktober iwwer weider Schrëtt z'informéieren. Dat begréisst den Hesper Buergermeeschter Marc Lies schwätzt awer gläichzäiteg vun engem Déjà-Vu:

''Iergendwann eng Kéier kënnt der Iech virstellen, dass d'Loscht engem do vergeet. Et kritt een ëmmer gesot, de Contournement hätt eng Prioritéit, mir mussen, mir mussen, mir mussen. Et geet elo duer, dass et einfach just bei deem Musse bleift. Et mussen elo Reaktioune kommen. Et sinn Annoncen, déi wärend Jore gemaach ginn. Iergendwann eng Kéier muss een zu enger Conclusioun kommen. Den Dossier soll net eréischt an zwee Joer prett sinn.''

Eng EU-Direktiv iwwer d'Protektioun vun Natura-2000-Zonen, dorops och dat neit Naturschutzgesetz an elo nach de Rapport iwwer CO2-Wäerter: Dëst wären alles wichteg Elementer, seet de Marc Lies.

Et wären awer eben och Elementer, déi de Projet vun engem Contournement, fir den Zentrum vun Hesper z'entlaaschten, ëmmer nees no hanne verréckele géingen: ''Do froen ech, ëm wat et schlussendlech nach geet. Geet et wierklech, drëms déi Strooss ze bauen? Oder gëtt vun anere Säite just nach blockéiert, gëtt mat neie Gesetzgebungen an Ufuerderungen dat Ganzt ausgebremst? Dat schéngt mir aktuell éischter dat ze sinn, ëm wat et an der Realitéit geet.''

Aktuell leien nach zwou ähnlech Varianten um Dësch. An der éischter Variant kéim d'Strooss vum Houwald erof, laanscht Diddelenger Autobunn op den Alzenger Koppen eraus. Déi Zweet géif eng Ofkierzung iwwer d'Wise bei Fenteng huelen. Béid Variante stinn aktuell wéinst protegéierten Zonen, respektiv privaten Interessen op wackelege Been.