Eng Mobilitéit ouni- oder mat ganz wéineg Emissiounen, dat ass dat politescht Zil fir d'Zukunft. D'Primme fir sou Gefierer dierfte verlängert ginn.

Vill Chauffeuren zu Lëtzebuerg di sech zwar awer nach ëmmer schwéier, fir ëmzeklammen. Ma déi alternativ Undriwwstechnologien hunn ugefaangen, ze zéien, esou den Echo aus der Politik an och aus der Autosbranche selwer. D'Primmen, déi vum éischten August u kënnen ugefrot ginn, sollen d'Elektromobilitéit a Co weider no vir bréngen.

D'Part de Marché vu Gefierer, déi keen oder net vill Co2 ausstoussen, géing net ophale mat klammen, schreift d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum gréngen Deputéierte Carlo Back.



Zejoert goufen am Ganze 430 Elektrogefierer ugemellt, 2019 waren et der fir déi éischt 6 Méint 549.

Hybriden déi un d'Steckdous kënne gehaange ginn, also Plug-In-Hybriden, do ass d'Evolutioun net sou staark, waren et 2018 am Ganze 713 déi bei der SNCA registréiert goufen, sou sinn et der fir dat éischt Hallefjoer 2019 376.

Bei den aneren Hybriden par Konter goufe mat 1.050 Gefierer an der Halschent vum Joer scho bal sou vill där verkaaft ewéi d'ganzt Joer 2018, dat obwuel d¨Ës Kategorie weder vu steierlechen Abattementen nach vu Primme profitéiert.

Am Total goufen zu Lëtzebuerg zejoert iwwregens knapp 53.000 nei Autoen ugemellt.



De Philippe Mersch vun der Autosfederatioun Fedamo notéiert awer och, datt d'Clientèle sech verstäerkt fir déi alternativ ugedriwwe Produiten interesséiert an dës och keeft

De Philippe Mersch: Wann elo d'Constructeuren au fur et à mesure all d'Autoen erausbréngen, déi se verspriechen, d'Autonomien anhalen, déi versprach ginn, d'Bornen ëmmer méi iwwerall präsent sinn a mat de Primmen, da wäert dat sech duerchsetzen. Souwisou denken ech, datt spéitstens 2020 ëmmer méi verstäerkt op elektresch bedriwwen Autoe wäert gesat ginn.



Méi ewéi d'Halschent vun de rezent Elektrogefierer goufen iwwregens net op eng physesch Persoun ugemellt.

Primmen an der Elektromobilitéit

Primme goufen et schonn an der Vergaangenheet. Mam Zil, d'Mobilitéit nohalteg méi propper ze kréien, huet d'Dräier Regierung dëst Joer nei Hëllefe lancéiert. Fir Vëloen an elektresch Vëloe bis 25km/h, déi dëst Joer kaaft goufen oder nach ginn, bedeelegt de Staat sech mat 25% vum Kafpräis ouni TVA, bei engem Plafong vun 300€. 1775 Demandë goufen an der éischter Halschent vum Joer gemaach, woubäi déi béid genannte Kategorie quasi gläich op louchen, heescht et aus dem Ministère.



Elo zënter dem éischten August kann een och Primme fir Gefierer froen, déi mussen ugemellt sinn. Concernéiert si Ween, déi 100% elektresch fueren, do gëtt et 5000€. Dat selwecht gëllt fir Brennstoffzellenautoe mat Waasserstoff, woubäi fir dës d'Offer zu Lëtzebuerg quasi inexistent ass.

Wann d'Gefier aus de genannte Kategorien e sougenannte Quadricycle ass, e Moto, e Scooter oder en elektresche Vëlo, dee 45km/h fiert, da gi 25% vum Präis ouni TVA vum Staat iwwerholl, bei engem Plafong vu 500€.



Da gëtt et eng Primm fir Hybriden déi kënnen opgeluede ginn an déi ënner 50 Gramm C02 de Kilometer ausstoussen.

Fir déi Plug-In Hybriden leet de Staat 2'500€



D'Gefierer mussen nom 1. Januar 2019 ugemellt gi sinn. Fréistens 7 Méint nodeems een d'gro a giel Kaarte kritt huet kann een dann d'Demande maachen, spéitstens 2 Joer duerno.



Deen deen d'finanziell Hëllef ufreet muss den Auto spéitstens 6 Méint no der Mise en circulation vum Gefier op säin Numm ugemellt hunn.



Bei Leasingween kann ënner gewësse Konditiounen den Detenteur vun der Primm profitéieren. Dat gëllt och fir Net-Residenten, wann d'Firma, déi Proprietär ass, hire Siège social am Grand-Duché huet. Och fir Locatiounsgefierer sinn ënner gewësse Konditiounen Hëllefe virgesinn.



De Wee ass deen, datt ee sech mat engem Formulaire un d'Ëmweltverwaltung riichte muss, dat Dokument, all déi aner Detailer a Konditioune fënnt een op guichet.public.lu.



Vun der Ministesch Dieschbourg heescht et iwwerdeems, datt et virgesi wier, d'Primmen iwwer dëst Joer eraus ze verlängeren.

Schreiwes vum Ministère

Introduction des demandes de subvention pour l'achat d'un véhicule électrique / hybride possible dès aujourd'hui (01.08.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics

À partir d'aujourd'hui 1er août 2019, les premières demandes de subvention pour l'achat d'un véhicule électrique / hybride peuvent être introduites.

À noter toutefois que, conformément au règlement grand-ducal, les demandes peuvent être introduites au plus tôt 7 mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant.

Le formulaire afférent est disponible en ligne sur guichet.lu.