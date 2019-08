Vum 12. August bis de 15. September mussen d'Automobilisten op der Nordstrooss nees Gedold matbréngen. Et ginn Entretiensaarbechten am Gousseler Tunnel.

Vun e Méindeg de Moien 12. August bis den 28. August um 19 Auer ass den Tüb vum Echangeur Luerenzweiler a Richtung Kierchbierg zou.

Vum 28. August bis de 15. September ass dann den Tüb Richtung Süden zou.

A béide Fäll geet d'Deviatioun dann duerch den aneren Tüb... dat heescht da geet et bidirektiounell duech 1 Tüb an d'Vitess gëtt dowéinst op 70 km/h limitéiert.

Wéi et am Communiqué vu Ponts et Chaussées heescht, gëtt wärend där ganzer Zäit d'Vitess am Tunnel kontrolléiert.

Offiziellt Schreiwes

Chantier dans le tunnel Gousseldange (12.08-15.09.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la refonte des équipements électromécaniques du tunnel Gousseldange du lundi 12 août 2019 vers 8 heures au dimanche 15 septembre 2019 vers 20 heures.

Barrages et déviations

Du lundi 12 août vers 8 heures jusqu'au 28 août vers 19 heures, le barrage suivant est mis en place:

• Le tube du tunnel Gousseldange en provenance de l'échangeur Lorentzweiler et en direction de l'échangeur Schoenfels.

Du mercredi 28 août vers 20 heures jusqu'au dimanche 15 septembre vers 20 heures, le barrage suivant est mis en place:

• Le tube du tunnel Gousseldange en provenance de l'échangeur Schoenfels et en direction de l'échangeur Lorentzweiler.

Le trafic de l'autoroute A7 est dévié sur le tube opposé ouvert à la circulation sous forme de circulation bidirectionnelle.

La vitesse maximale est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation.

Pour des raisons de sécurité, les véhicules sont soumis pendant l'ensemble du chantier à un contrôle de vitesse permanent dans le tube sous trafic.

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).