D'Zuel vun Accidenter huelen zou. Dat och, well et ëmmer méi E-Trottinette ginn an déi aner Participanten am Verkéier sech un dëst Gefier gewinne mussen.

Och hei am Land gesäit een ëmmer méi elektresch Trottinetten. D'Regierung promouvéiert d'E-Roller souguer als wichtegt Element an der nohalteger Mobilitéit. Mä och si huet gemierkt, dass déi praktesch Trottinetten och geféierlech kënne sinn.

Ze séier, ze onberechenbar, ze geféierlech. An Däitschland suergt d'Autorisatioun vun den elektreschen Trottinette weiderhi fir Kritik. Accidenter huelen zou. Dowéinst beschwéiere sech Verkéiersorganisatiounen a Privatleit. Och hei zu Lëtzebuerg harmonéiert dat neit Gefier nach net sou ganz mat deenen anere Participanten am Verkéier. Dat confirméiert och d'Spriecherin am Transportministère Danielle Frank: "Et ass nach net jiddereen dru gewinnt, dass et der souvill scho ginn. Dat ass jo och ganz séier gaangen. All d'Participanten am Verkéier mussen och openeen oppassen."

Am anere Fall kënnt et zu Accidenter. Konkret Zuele gëtt et nach net vill. D'Gesondheetsorganisatioun zu Austin am US-Bundesstaat Texas huet eng vun de wéinegen Etüde publizéiert. Tëscht de Méint September an November zejoert goufen eng 190 Blesséierter bei Accidenter mat der Trottinett registréiert. Och am CHL spiert een eng Hausse vun den Tëschefäll. D'Blessure kënnen uerg sinn, erkläert den Dr. Guillaume Bauer vum Stater Centre Hospitalier:

"Wa Kanner mat der Trottinette falen, da fale se direkt op d'Gesiicht, wëll et vir eriwwer geet. Dat ass bei Trottinettë fir Erwuessener net anescht. Wann ee bei deene Vitessen, mussen nëmmen 10 Stonnekilometer sinn, no vir fält, da kritt een d'Hänn net méi mat Zäite virun d'Gesiicht. De Kapp an d'Gesiicht muss een primordial schützen."

Helm ass also wéi beim Vëlo immens wichteg. Dobäi komme Bremsen, Réckstraler an natierlech Luuchten. Eng elektresch Trottinett däerf net méi staark ewéi en hallwe Kilowatt hunn. An net méi séier ewéi 25 Kilometer an der Stonn fuere kënnen. Beim Fuere gëllen d'Reegele vum Code de la Route.

Den E-Roller dierf um Vëloswee a gemëschten Zonen oder op der Strooss fueren, net awer um Trottoir. De Legislateur wëll nobesseren, confirméiert d'Danielle Frank:

''En Aarbechtsgrupp wäert sech elo mam Code de la Route beschäftegen an en Text ausschaffen, deen der Sécherheet vun alle Leit soll gerecht sinn, déi op der Strooss fueren.''

Op kuerzen Distanze wär d'elektresch Trottinette ëmmerhi besonnesch effizient. An och wa se keng Spillsaach wär, e bësse Spaass mécht se jo awer.