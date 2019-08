Et gëtt wuel kaum en Automobilist, deen net schonn emol en Déier ugestouss huet oder ee blesséiert oder doudegt Déier op der Strooss gesinn huet leien.

Praktesch d’ganz Joer iwwer sollt een, besonnesch wann ee laanscht Bëscher oder Felder fiert, extra gutt oppassen a méi lues fueren. Virun allem am Hierscht, wann et méi fréi däischter gëtt an am spéide Wanter, ugangs Fréijoer, wa Parungszäit bei den Déieren ass, ass d’Gefor stënterlech vun engem Déier op der Strooss iwwerrascht ze gi méi grouss.

Fir ze verhënneren, datt Déiere sech a Gefor bréngen an de Verkéier perturbéieren, ginn et ënner anerem rout a blo Reflekteren op de Pottoen laanscht d’Stroossen. Eng Etüd huet allerdéngs erginn, dass dës net zu enger Reduktioun vu Wëldaccidenter bäidroen. Eng aner Mesure, fir Déiere vun der Strooss ewechzehalen, si sougenannte Wëldbrécken oder Ekobrécken. Duerch dës bleift groussen a klengen Déieren e sécheren Accès op déi aner Säit vum Bësch oder Feld garantéiert.