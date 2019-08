Vu Mäerz bis Enn Juni goufen all d'Tunnellen am Land gebotzt. Elo ginn d'Aarbechten vum 19. August bis Ufank November nees un.

Botzen, Maintenance a Kontrollen. Dat sinn d'Haaptgrënn vun den Aarbechten, déi Ponts et Chaussées an den nächste Wochen a Méint an den Tunnellen wäert duerchféieren. D'Detailer vun den Aarbechte fannt der am Communiqué vu Ponts et Chaussées.

Ugefaangen gëtt mat den Tunnellen Éilereng an Ässen op der A13, wou vum 19. August bis den 21. August an der Nuecht Maintenance Aarbechten duerchgefouert ginn. De leschten Tunnel, deen zou ass, ass dann den Tunnel Stafelter op der A7, datt tëscht dem 4. an dem 8. November an der Nuecht, och fir Maintenance. Verschidden Tunnellen sinn dann och zu 2 verschiddene Perioden zou, eng Kéier wéinst Maintenanceaarbechten an eng Kéier wéinst Botzaarbechten.

Et ass net déi éischte Kéier, datt dës Aarbechten dëst Joer duerchgefouert goufen. Schonn Tëscht dem 11. Mäerz an dem 21. Juni waren d'Ekippen an den Tunnellen am Asaz.

Campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers (19.08.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées informe que la maintenance semestrielle des tunnels autoroutiers commence à partir du lundi 19 août 2019.

Cette maintenance inclut la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérée ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et l'interaction des différents équipements et la remontée des alarmes jusqu'au CITA, ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

Dépendant de la taille et de la complexité des tunnels et en prenant compte de l'impact sur le trafic et la coordination avec d'autres chantiers, les maintenances sont organisées majoritairement de nuit et sont répartis sur une, voire plusieurs journées.

La période de maintenance s'étale de mi-août jusqu'à mi-novembre 2019.

Les dates prévues des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA: www.cita.lu.

Liste des tunnels et passages à gibier concernés

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Eglise, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

