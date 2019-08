Den 23. August ass déi 679. Editioun vun der Schueberfouer. De Verkéiersbond huet an engem Pressecommuniqué d'Transportméiglechkeete fir dohin erausginn.

Och dëst Joer gëtt et nees verschidde Méiglechkeeten, fir mam ëffentlechen Transport op d'Schueberfouer ze kommen. De Verkéiersbond huet déi Haaptadaptatioune vum AVL, Luxtram, RGTR, TICE a vun der CFL resuméiert.

Fir an d'Stad ze kommen:

Op sämtleche Linne vum RGTR ginn Navetten agesat. Dës ginn zwar net bei Trajet-Recherchen ugewisen, mee et fënnt een d'Horairen op dem Site vun der Mobilitéit (mobiliteit.lu). Et kann een och um 2465 2465 uruffen, fir sech weider ze informéieren.

Fir d'Cliente vun der Linn 10 (Lëtzebuerg - Ëlwen - Gouvy) gëtt et d'Méiglechkeet, fir Zich ze huelen, déi och nuets fueren an um Arrêt Pafendall-Kierchbierg stoebleiwen. Vun Ettelbréck aus ginn d'Zich a Richtung Norden wéinst Aarbechte mat Bussen ersat, tëscht Ettelbréck an der Stad fueren d'Zich awer ewéi normal.

Och op der Linn 60 (Lëtzebuerg - Esch-Sauer - Péiteng - Réiden) fueren nuets d'Zich vun der Stater Gare aus. All Informatioune fënnt een op cfl.lu.

Ofgesi vun dësen Adaptatioune ginn et och verschidde Gemengen, déi speziell Transportméiglechkeeten ubidden.

An der Stad:

Fir de Verkéier um Lampertsbierg net ze vill ze belaaschten, biet d'Stad Lëtzebuerg d'Fouer-Visiteure vun de Bussen, gratis Navetten (Linn 37 an 39) a vum P+R an anere Parkingen ze profitéieren.

Opgepasst: De Parking Rond-Point Schuman ass vum 23. August (00h) bis den 12. September (1h) gespaart.

D'Stad recommandéiert och, sech un de Parkleitsystem, deen all d'Parkinge signaliséiert, vun deenen ee mat Navetten op d'Fouer kënnt, ze riichten. An der cityapp op fouer.vdl.lu an op parking.vdl.lu fënnt een, wéi eng Parkingen nach fräi Plazen hunn.

De ganze Communiqué, weider Informatiounen an all d'Honorairen, Linnen an Telefonsnummeren fënnt een op mobiliteit.lu.