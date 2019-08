Géif Dir mat engem Seegelboot zwou Wochen iwwert den Atlantik fueren, fir ob New York ze kommen? Wuel déi mannsten.

Nach si mer matten an der Vakanzen-Zäit an et ginn ëmmer méi Leit, déi sech Gedanke maache wei klimafrëndlech d’Reesen ass.

Beispill: Lëtzebuerg -Berlin

Am Internet gëtt et sougenannte Klimarechner. Hei kritt ee gesot, wei vill Emissioune fräigesat ginn: Den Zuch (22,9 kg CO2) ass fir dës Rees bei Wäitem am ëmweltfrëndlechsten, duerno kommen Auto (85 kg CO2) a Fliger (117,6 kg CO2).

De Präis an d’Rees-Dauer spillen awer och eng Roll. D’Fléien op Berlin ass méi wéi duebel esou séier, wéi mam Auto oder Zuch. Am präiswäertste bleift et mam Auto, esouguer wann een eleng fiert.

Ëmmer méi Léit kompenséieren CO2-Emissiounen. Déi däitsch “Stiftung Warentest” huet e puer esou Internetportaler bewäert. Den “Testsieger” ass www.atmosfair.de. Fir e Vol op Berlin soll ee beispillsweis 10 Euro spende fir Projeten am aktive Klimaschutz.

De Fall Greta Thunberg ass de Beweis dofir, wéi komplizéiert et ass, ëmweltfrëndlech ze reesen. Eleng vum Equipage wäerten herno 4 Persounen zréckfléien an och d’Klimaktivisitn weess selwer nach net, wéi si herno zréck an hir Heemecht kënnt. Eng klimaneutral Rees gëtt et net, ausser vläicht déi op Balkonien.