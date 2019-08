Tëscht dem Echangeur Luerenzweiler an dem Echangeur Mierscherbierg gëtt wärend dem Weekend vum 23. bis de 26. August den Tapis erneiert.

De Chantier wäert e Freideg um 20 Auer ufänken an dauert bis Méindeg de Mueren géint 6 Auer.

Dobäi gëtt d'Nordstrooss tëscht dem Echangeur Luerenzweiler an dem Echangeur Mierscherbierg a béide Richtunge gespaart. Betraff si vun dësem Chantier ausserdeem d'Opfaarte Mierscherbierg a Miersch a Richtung Gréngewald an d'Opfaarte Luerenzweiler an Huelmes a Richtung Ettelbréck.

D'Streck tëscht dem Echangeur Mierscherbierg a Luerenzweiler gëtt a béide Richtungen iwwert d'N7 ëmgeleet.

Duerch Virbereedungsaarbechte vun de Ponts et Chaussées si méiglech Perturbatiounen am Trafic e Freideg wärend dem fréien Owend ze erwaarden.

De Communiqué

Chantier sur l'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Mierscherbierg (23-26.08.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Mierscherbierg à partir du vendredi 23 août 2019 vers 20 heures jusqu'au lundi 26 août 2019 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Le vendredi 23 août vers 20 heures jusqu'au lundi 26 août vers 6 heures, les barrages suivants sont mis en place:

• L'autoroute A7 entre l'échangeur Lorentzweiler et l'échangeur Mierscherbierg dans les deux sens;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Mierschberbierg en provenance de la N7 et en direction de la jonction Grünewald de l'A7;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Mersch en provenance de la N8 et en direction de la jonction Grünewald de l'A7;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Lorentzweiler en provenance de la N7 et en direction d'Ettelbrück de l'A7;

• La bretelle d'accès de l'échangeur Schoenfels en provenance du CR102 et en direction d'Ettelbrück de l'A7.

Le trafic en provenance d'Ettelbrück et en direction de la jonction Grünewald via l'autoroute A7 est devié à partir de l'échangeur Mierscherbierg via la N7 (Mersch) jusqu'à l'échangeur Lorentzweiler de nouveau sur l'A7.

Le trafic en provenance de la jonction Grünewald et en direction d'Ettelbrück via l'autoroute A7 est dévié à partir de l'échangeur Lorentzweiler via la N7 (Mersch) jusqu'à l'échangeur Mierscherbierg de nouveau sur l'A7.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l'autoroute A7 étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en début de soirée.

Les informations ci-avant ainsi que le plan de déviation y relatif peuvent être consultés sur le site Internet du CITA (www.cita.lu).