Vum 20. bis den 31. August 2019 ginn op zwou Plaze vun der Tréierer Autobunn an der Collectrice du Sud d'Luuchtepottoen ewechgeholl.

Dat ass de Fall um Stater Contournement tëscht dem Tunnel Houwald an der Sortie Sandweiler an och op der A13 tëscht den Tunnellen Aessen an Éilereng.

Wéinst de Chantierë ginn zäitweis op de concernéierte Plaze Spure gespaart an d'Vitesse gëtt op 70 km/h limitéiert.

Dës Demontage-Aarbechte gi gemaach, well d'Installatiounen an den Alter komm sinn. D'Entretiensaarbechte géingen dowéinst schwiereg ginn, well verschidden Ersatzstécker net méi hiergestallt ginn. Derbäi kënnt, dass een duerch dës Mesurë d'Liichtverschmotzung reduzéieren an Energie spuere wëll.

Communiqué vun de Ponts et Chaussées

Démontage de l'éclairage public du 20 au 31 août 2019 sur des tronçons des autoroutes A1 et A13 (20-31.08.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées Du mardi 20 au samedi 31 août 2019, l'Administration des ponts et chaussées procédera au démontage de l'éclairage public sur des tronçons des autoroutes A1 (entre le tunnel Howald et l'échangeur Schaffner) et A13 (entre le tunnel Aessen et le tunnel Ehlerange).

Barrages

Du mardi 20 août à 10 heures jusqu'au jeudi 22 août 2019 à 16 heures: barrage d'une voie de circulation sur l'A13 entre le tunnel Aessen et le tunnel Ehlerange (dans les deux sens).

Les samedis 24 août et 31 août 2019: barrage d'une voie de circulation entre le tunnel Howald et l'échangeur Schaffner (dans les deux sens).

À noter que la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h.

Ces travaux de démontage sont effectués à cause de la vétusté des mâts, l'arrêt de production de certaines pièces de rechange ainsi que des travaux d'entretien difficiles nécessitant des barrages de voies. De plus, ils sont effectués dans un souci de diminuer la pollution lumineuse et de faire des économies d'énergie.

À noter que les zones des échangeurs et à l'approche des tunnels resteront éclairées.