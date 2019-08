D'Luerenzweiler Kontrollstatioun annoncéiert hir Ouverture an zwar mat "effet immédiat".

Den 13. August hätt een den Agreement kritt, heescht et en Dënschdeg an engem Communiqué.

Fir Gefierer, déi duerch déi technesch Kontroll mussen, gëtt et vun elo un also nieft der SNCT, der DEKRA oder de Partnergaragen also elo eng weider Adress.